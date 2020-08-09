專訪｜袁國勇稱全民檢測屬好事：一早日驗7500人就唔會今日局面

7月本港新冠肺炎第三波疫情爆發，一個月內增加2,700宗，約40長者病歿，但仍未看到何日可回到零新增。「應該做嘅一早做咗，就唔會有今日嘅局面！」香港大學微生物學系講座教授袁國勇接受《香港01》專訪時，對政府拒擴大病毒檢測以找出隱性患者，仍有點氣憤。 這趟疫情終令政府痛定思痛，特首林鄭月娥上周五（7日）公布全民自願檢測計劃，700萬人都可參加，比袁在3月提出每日化驗7500個樣本為多。他指現時提高檢測數量是好事，形容是「打破咗過去4、5個月的悶局」。

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，政府推出全民檢測是好事，打破過去幾個月未能做到的悶局。（梁鵬威攝）

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本港抗疫防線抵得住3月大批海外輸入個案，理工大學研究及專家均指出豁免檢疫人士是一大漏洞，相信是海員、機師等豁免者無聲無息將病毒帶入社區。嚴峻的疫情持續已一個多月，自7月5日再現本地個案、結束三周無本地個案紀錄後，至8月8日合共錄得2,749宗確診個案，佔整體疫情的69%。而死亡個案方面，今輪疫情暫時有40名患者不幸離世，佔47宗累計死亡個案的85%。

7月社區爆發每日檢測即提升至萬個

感染新型冠狀病毒可以毫無病徵，堪稱隱形傳播。袁國勇早於3月已建議政府將每日檢測量提升至7,500個樣本，防微杜漸。惟衞生署及醫院管理局在1月截至8月4日，共化驗692,430個樣本，即每日檢測數目約3,000個。其中在5至6月的整體日均檢測量，仍然徘徊在2、3000個；至7月出現社區爆發才增加至約9,600個。

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未爆發前加強檢測易於控制疫情

出任政府抗疫專家小組成員的袁國勇指出，政府安排全民檢測對市民、店舖顧客，也是好事。他指現時推出大規模免費檢測，是打破了過去4、5個月的悶局，「之前想做測試，好多人排隊都冇，現在情況（檢測數量）終於有好轉。」

回顧這多月倡議，最終在中央安排檢測支援隊下有望實現。袁國勇說：「（之前）每日驗2,000多個，爆發才夾硬上成萬個，咁無用。起初無爆發時，每日驗7,500個好好架啦， 好易控制到 。到每日百幾二百個(確診者)， 驗一萬個都無用啦係咪？所以我都講，應該做嘅一早做咗，就唔會有今日嘅局面。」

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港大微生物學系講座教授袁國勇接受專訪稱，初期如能夠做到檢測7500個樣本，便不會出現今日的局面。（梁鵬威攝）

有咩好得過市民可以自己揀？

政府將安排一般市民免費檢測新冠病毒，尚未公布以哪種方面採樣。現時化驗採集樣本有3種方法，第一是鼻咽拭子，第二是咽喉拭子，第三是深喉唾液。到底哪樣是較好？袁國勇解釋，用什麼檢測樣本都無所謂，最重要樣本取得準確,「取鼻咽拭子需要插進鼻孔裡，深度接近耳朵都幾唔舒服，如非醫護人員取樣，病人都會很辛苦，不止會痛，亦可能出鼻血，需要一定技巧。取咽喉拭子需對解剖學有認識，在扁桃腺後、吊鐘後取樣才有用，撩舌頭、上顎、牙齒便沒用。至於深喉唾液，並不是驗口水，深喉唾液是最好在剛剛起床，未刷牙、未吃早餐前取，鼻子吸空氣，『krat』 將喉嚨的積聚分泌物由喉嚨吐出來。」

被問到哪個方法最適合市民，袁國勇認為應由市民選擇，政府應考慮是否有大量醫護人員幫市民取樣， 「假如畀市民自行取樣，又能否訓練取得好，最易訓練市民取樣本的方法是什麼，大家要決定。我不幫大家作決定了。有咩好得過市民可以自己揀呢？」

促未來放寬限制必須考慮周全

特首林鄭月娥在上周五記者會承認，這輪疫情的本地個案中約佔四成是源頭不明，又引述檢測數據推算社區有1,500名隱形患者。她公布最快兩周後，引入全民自願檢測，當局預料每日可以檢測接近50萬個樣本。

袁國勇認為當完成檢測，隔離所有患者及緊密接觸者，對疫情最大幫助。惟到底這次全民檢測是否符合疫症控制或經濟效益，「我們也不知道，香港不像內地一樣，可在一段時間內實行禁足令。」他期望政府日後即使疫症過去，放寬措施亦要考慮周全，「（否則）浪費時間，又花幾十億元，又做全民測試，這不是辦法。」

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