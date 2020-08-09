新冠肺炎｜勞工處今起為入住中介宿舍外傭　安排免費自願檢測　

新冠疫情持續，最近不少曾住中介公司宿舍的印傭染疫，政府早前已宣佈，會為入住中介宿舍的外傭免費提供新冠病毒檢測。 勞工處表示，今日（9日）起為所有入住職業介紹所住宿設施的外傭，安排一次免費的檢測服務。檢測承辦商「Prenetics 」將陸續到有為外傭提供住宿設施的持牌職業介紹所，派發樣本瓶以收集相關外傭的深喉唾液樣本。

政府擴大檢測範圍至入住職業介紹所住宿設施的外傭，由檢測承辦商Prenetics Limited提供的一次過免費檢測服務。（資料圖片／張浩維攝）

約有1,200間介紹所提供外傭介紹服務

勞工處發言人指，現時約有1,200間持有總牌照的職業介紹所提供外傭職業介紹服務。勞工處已聯絡有關介紹所，以確認其中有為外傭提供住宿設施的介紹所，並安排檢測承辦商派員到場派發樣本瓶，以收集有關外傭的深喉唾液樣本。

發言人又指，隨後一至兩日會收回樣本檢測，職業介紹所須向勞工處填報已接受檢測的外傭人數等相關資料，有關檢測記錄表會由檢測承辦商隨樣本瓶一併送交職業介紹所，職業介紹所須在檢測承辦商收回樣本當日或隨後一天內，向勞工處遞交檢測記錄表。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

+ 8 + 7 + 6

病毒檢測屬自願性質

發言人續指，檢測承辦商會根據職業介紹所住宿設施的入住人數、人手資源等，釐定其先後次序。檢測承辦商將在派員到職業介紹所前，會先行聯絡相關職業介紹所，以便作出安排。病毒檢測屬自願性質。