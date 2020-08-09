新冠肺炎｜張建宗：有人陰謀論看待中央支援　卑劣用心顯而易見

本港新冠肺炎疫情持續，政務司司長張建宗今日（9日）發表網誌，形容內地中央協助本港抗疫工作是打下強心針，是香港最強大後盾，批評有人不斷在網上散播謠言，製造矛盾，肆意抵毀抹黑，以陰謀論看待中央支援工作，無非為了透過破壞關係及傷害國家人民感情，爭取其政治私利，直指「其卑劣用心顯而易見」。

政務司司長張建宗發表網誌，批評有人抺黑中央支援抗疫工作。（資料圖片）

張建宗在網誌撰文指出，為應對新冠肺炎在冬季大型爆發可能性，政府計劃在短時間內增加本港社區治療設施的供應量。特區政府向中央提出兩個具體請求，其一是在亞洲國際博覽館增加病床，現時館內有約500張病床，需要時醫管局會增加400張，而特區政府打算在館內其他地方再增設約1,000張負壓病床，令亞博館變為「港版方艙醫院」，預料改裝工程數星期可完成；其二，特區政府計劃在亞博館旁一幅面積約3.2萬平方米的土地興建臨時醫院，即是「港版火神山醫院」，料需時數月竣工。

質疑爭取政治私利

張建宗續指，抗疫工作是全港市民以至全國人民所盼和當務之急，批評有些人不斷借機在網上散播謠言，製造矛盾，肆意抵毀抹黑，以陰謀論看待中央協助特區支援抗疫的工作，無非為了透過破壞中央與特區關係及傷害國家人民感情，爭取其政治私利，其卑劣用心顯而易見。

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兩周後推全民檢測

政府日前宣布，兩周後推出自願性免費全民檢測，張建宗重申，推行時會採取五項原則，包括須在相對短時間內進行，保持社交距離並避免人群聚集和任何需要排隊的安排，並盡量電子化，方便市民索取和交回樣本瓶。

民政事務總署亦會陸續擴大社區檢測計劃至位於黃大仙、觀塘、屯門和油尖旺四個區的46座樓宇，涵蓋約8.6萬名居民﹔該署會於明天（10日）起與仁濟醫院推出孕婦檢測計劃，為孕婦提供自願性質的一次免費病毒檢測服務。另一方面，為減低入住職業介紹所住宿設施的外籍家庭傭工的健康風險及病毒在社區傳播的機會，政府已擴大檢測範圍至這些外傭，並向他們派發口罩。

籲僱主適當安排外傭放假外出

張建宗提醒，僱主應與外傭商量休息日安排，解釋當前特殊情況，互相尊重和體諒。僱主可鼓勵外傭在家休息，如要外出則提醒做足防疫措施和保持個人衞生，避免到人多擠迫的地方，亦不要與多過一個朋友聚會。截至本月2日，共有12名外傭因違反限聚令等，被定額罰款2,000元。勞工處會在較多外傭聚集的地方，以多國語言作出廣播，提醒他們要遵守防疫規例。