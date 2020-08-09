新冠肺炎｜外傭中介宿舍300呎住廿人　關注團體促正視減爆疫風險

本港疫情大爆發，有曾入住中介公司宿舍的外傭染疫，引起社會關注。有菲籍女傭透露，宿舍環境狹小，部分更需廿人共住300呎單位內，並需共用廁所，直言難保持社交距離。限聚令及疫情籠罩下，有外傭形容是兩難，擔心於休息日外出會有染疫風險，但留於家中則需與僱主相對，坦言會有壓力。 港府早前因應情況，宣布會為入住中介宿舍的外傭免費提供病毒檢測，明愛亞洲外地勞工社會服務計劃負責人指歡迎措施，但憂慮倘容許外傭繼續居住在人多擠迫的宿舍，等同將他們置身高危環境，亦難防爆發，要求港府盡快作出監管，包括制定最低人均面積及定期巡查宿舍。

港府宣佈，會為入住中介宿舍的外傭免費提供病毒檢測。(盧翊銘攝)

明愛亞洲外地勞工社會服務計劃今日透過Facebook直播，分享疫情下外傭面對的困境，菲傭Belynda曾探望入住中介公司宿舍的友人，她指，該單位約300呎，但有廿人居住，每兩人共住一房。她形容宿舍環境擠迫嘈吵，入住的外傭需要共用廁所，另無廚房可供使用。

她認為，宿舍人來人往，是易於感染的高危環境，唯有自行提高警覺及保持個人衛生。

明愛亞洲外地勞工社會服務計劃社工文思懿表示，中介公司宿舍擠擁已非新鮮事，隨有外傭染疫，將有關積存已久的問題曝光。雖然港府宣布為入住宿舍的外傭免費檢測，但她認為，宿舍環境欠缺統一標準，等同將外傭置身高危環境。她促港府檢視外傭中介宿舍相關政策，包括制定人均最低面積，及環境衛生標準等，另亦應派員定期巡查，確保中介公司緊遵要求。



疫情下僱主要求外傭假日停聚會

疫情大爆發，亦打亂外傭假日休息的日常。外傭Yna指，僱主容許她於星期天如常外出，但提醒她做足防疫措施，又著她勿參與大伙兒聚會。她又提到，疫情下工作壓力增加，因少主停課留在家中，需全天候照顧，另僱主亦要求加強家中清潔。

另一外傭則指，自兩人限聚令生效後，她寧願選擇於休息日留在家中，但她坦言，受疫情影響下，難以外出與朋友相聚，惟僱中家中亦欠缺私人空間，她形容情況如同兩難，「都有壓力。」

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼