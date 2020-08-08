新冠肺炎｜確診印傭曾居希雲大廈　仍有外傭出入︰寧行樓梯不搭𨋢

新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（7日）公布，一名確診的轉工印傭（個案編號3664）除於7月中及本月初住過兩間外傭中介宿所外，她於7月25日至29日及8月1日至3日，曾到銅鑼灣禮頓道希雲大廈居住。 《香港01》記者今日（8日）再到上述大廈視察，發現現場不時有外籍人士出入，大廈看更坦言由於領事館於大廈附近，確實不少外傭居住，暫時並不知道確診的外傭確實住處單位，巡視各層單位亦不能擔心太多，以「平常心」面對。有居於低層的外傭表示，寧行樓梯都不乘升降機，「好驚空氣傳播。」目前未有證據指病毒可經空氣傳播。

有居於低層的外傭表示，現場有新聘請的外傭及在職外傭居住，印尼籍大多居於地下及一樓樓層，二樓則為菲律賓籍外傭居住。於香港工作已有八年的她，現時正等候新合約簽成後才能離開大廈，她已經居住希雲大廈一星期，得知有外傭確診後也非常擔心，不停以搓手液清潔雙手，又經常洗手，每日洗澡兩次防疫，「我真係有啲驚，大廈升降機面積細，我情願行樓梯，好驚空氣傳播。」她認為大廈的衛生不佳，也希望能夠盡快離開。

該外傭居住單位部份人士已經離開，返回僱主家裏暫住，現時有六人居住，她説部份單位的居住人數的確比較多，部份單位衛生情況一般。記者於現場所見，一樓樓梯位置的垃圾桶放在防火門中間，現場亦放有不少雜物，並有曱甴屍體，衛生一般。

樓高12層的大廈內，每層有約14個單位，高層位置為一般居民，低層位置為不少外傭居住，大廈走廊亦傳來一陣陣南亞香料味道。另外，大廈管理公司亦貼出告示，指已經得知大廈有人確診，會於今日為大廈進行大清潔。

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中介公司人員及外傭檢測暫全屬陰性

患者編號3664的轉工印傭於8月1日起不適，潛伏期內曾轉換多個中介公司住宿，目前已知包括灣仔駱克道的健樂護理公司、銅鑼灣商業大廈的傭譽僱傭中心、北角安寧道陽光女傭中心，分別同住傭工有28人、4人及13人。之後在調查後再發現，她於7月25日至29日及8月1日至3日，曾到銅鑼灣禮頓道希雲大廈居住。昨日（7日）有多一名印傭，編號為#3909。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生今日在記者會上表示，已取陽光女傭中心10多人的唾液樣本，以及健樂護理住宿外傭、工作人員、曾到訪外傭的唾液樣本，檢測顯示全部陰性；中心稱仍在聯絡希雲大廈所屬單位業主。