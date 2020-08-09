全民檢測｜華昇董事長胡定旭：預計日做逾50萬測試　為開關做準備

港府公布兩星期後展開全民自願免費新冠病毒檢測，委託三間內地在港化驗機構負責做測試。有份參與的華昇診斷中心董事長、醫管局前主席胡定旭受訪時表示，在中山紀念公園體育館內將設16間氣膜實驗室，預計本周內可裝好硬件，日後投入服務時每日可做13萬個單管測試，如將樣本「五合一」檢測則可日做逾50萬個測試。 胡定旭認為，若有約600萬市民接受測試，料已有足夠數據找出社區的隱形帶病毒者，望市民踴躍參與，他又指測試是為了「開關」做準備，如武漢亦是做了大型測試後，發現整個城市只得數百名帶病毒者，其他人對武漢人的恐懼才消失。

胡定旭預計華昇診斷中心可每日做逾50萬新冠病毒測試。（資料圖片／羅國輝攝）

華昇診斷中心董事長、醫管局前主席胡定旭接受無綫電視節目《講清講楚》時表示透露，華昇於中山紀念公園體育館內將設16間氣膜實驗室，料今個星期內裝好硬件，之後需安排好人手及試運，料如期於兩周內投入服務。

實驗室會24小時運作 預計每做13萬個單管測試

胡定旭表示，華昇位於中山公園和大埔太平工業園的實驗室會24小時運作，每日預計可做13萬個單管測試，若混合檢測，將樣本「五合一」，每日則可做50多萬次測試，料24小時內有檢測結果。被問到目前的檢測成本，他僅稱成本難計算，「好多嘢都係中央政府支援香港」。

本港的大規模檢測是自願性，胡認為最重要是有足夠的人做，相信若有約600萬市民接受測試，已有足夠數據支持，得悉社區中隱形帶病毒者的比率，將他們盡快隔離治療，阻截患者再在社區傳播。他亦認為，全民測試是為了日後開關做準備，他提到在新型肺炎爆之初，對於武漢來的人「大家都好驚」，但做了全民測試發現只得數百名帶病毒者之後，「去邊度都無人驚」，籲市民都應熱心參與。

政府早前委託華昇為的士司機做病毒檢測，是由醫護人員為的士司機採集咽拭子樣本。 （資料圖片／羅國輝攝）

兩周內需做完檢測 傾向市民自行採樣

近日有研究指，採集樣本方式或對影響測試準繩度，而市民是否懂得自行採樣亦是關鍵之一。胡定旭認為，全民檢測的採樣方式未必需統一，收集深喉唾液或採咽拭子皆可，但深喉唾液樣本需先稀釋，才可做混合檢測，雖然步驟有增加，但相信不會拖慢整體進度。

他又指，採樣大原則應是由市民自行採樣，但有特別群組如嬰孩、長者及病人等，相信需由已受訓的社工或護士協助採樣。有意見指咽拭子會令人不適，胡表示自己試過數次「好舒服、好易做」，而實驗室亦會檢測樣本是否足夠，市民毋須擔心採樣不夠準確，但最終採樣方式，料政府將聽取專家意見後再作最終決定。

至於物流方面，胡定旭建議可在方便的地方如車站派發檢測套裝，不會聚集人流，收集則可利用車在不同地方收集，相信政府有能力做到，政府亦正研究應如何分區做測試，或由高風險區做起，而檢測結果則可能以電子登記方式，利用網絡通知市民，而非以短訊通知，政府將選取最有效的方案。

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