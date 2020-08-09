全民檢測｜深喉唾液VS咽喉拭子　化驗師解開哪種有利檢驗

新冠肺炎疫情持續，政府計劃於兩周後推出全民檢測，但未確定會用深喉唾液，抑或鼻咽、咽喉拭子作檢測。 香港分子病理檢驗中心主任黃利寶表示，好的深喉唾液樣本較黏稠，需要用溶液、酵素等方法稀釋，前期處理工作較多，而且難以混合檢測，「好似幾樽蜜糖咁，要混合係好難。」 至於拭子樣本放於一種病毒保存液之中，毋須再稀釋，又易於混合。但他指若把太多樣本一同混合，「會稀釋咗（病毒），有啲弱陽性就驗唔到。」他只會把3至5個樣本混合檢測。他亦明言自行採集拭子樣本，很可能取不到準確樣本，出現假陰性的結果。

黃利寶表示，好的深喉唾液樣本較黏稠，需要用溶液、酵素等方法稀釋，前期處理工作較多，而且難以混合檢測。 （資料圖片／勞顯亮攝）

深喉唾液黏稠需先稀釋 需逐個化驗

黃利寶指，好的深喉唾液樣本較黏稠，需要用病毒保存液、酵素等方法稀釋，「或者用儀器打散」，前期處理工作較多；若樣本太黏稠，提取病毒核酸（RNA）時效率會受影響。他續指，深喉唾液樣本難以混合檢測，他任職的化驗室只會逐個樣本化驗，「好似幾樽蜜糖咁，要混合係好難。」

鼻咽、咽喉拭子樣本，會連同拭子棒放置於樣本瓶中，瓶內亦有一種病毒保存液。 （華大基因片段截圖）

拭子樣本瓶保存液「殺死病毒」減傳染性

至於鼻咽、咽喉拭子樣本，會連同拭子棒放置於樣本瓶中，瓶內亦有一種病毒保存液。黃利寶表示，該液體可以保存樣本質量，也能把病毒滅活，「好似殺死病毒咁」，減低傳染性，令樣本在運輸過程更為安全，但亦未必能百分百殺死病毒。

由於樣本已保存於液體之中，檢測時毋須稀釋，亦可混合檢測，但他直言，只會把3至5個樣本混合檢測，因為若把太多樣本一同混合，「會稀釋咗（病毒），有啲弱陽性就驗唔到。」

他亦強調，對很多人來說，自行採集拭子樣本十分困難，「好多人唔識點處理」，很可能取不到準確樣本，出現假陰性的結果。

黃利寶強調，對很多人來說，自行採集拭子樣本十分困難，很可能取不到準確樣本，出現假陰性的結果。 （資料圖片／張浩維攝）

中大研究拭子樣本假陰性較低 未知取樣安排

根據中文大學一項研究，深喉唾液樣本的假陰性比例達31%，鼻咽、咽喉拭子樣本的假陰性為20%。不過，該項研究計算了鼻咽及咽喉拭子的假陰性比例，未知單一種樣本的假陰性情況；另外該研究的鼻咽、咽喉拭子樣本由醫護人員採集，未知自行採樣對假陰性的影響有多大。