全民檢測｜引發數據送中憂慮　華昇：只知樣本條碼不知身份

政府宣布推行全民自願性免費病毒檢測，由三間內地在港設立的實驗室負責做化驗工作，引發將數據送返內地的憂慮。 華昇診斷中心董事長胡定旭受訪時稱，樣本送入實驗室時只得一個條碼，實驗室不會得知其他資料，「一千個barcode唔會知呢個係陳先生、嗰位係張小姐」，做完化驗後陽性樣本交由政府追蹤，陰性樣本則會銷毀。他稱實驗室的整個測試過程符合衞生防護中心的標準，相信不論政府還是化驗室都希望將所有相關資料保密，但若有人以陰謀論看待則無辦法。

華昇診斷中心早前為的士司機採樣做檢測，董事長胡定旭曾到場視察流程。（資料圖片／羅國輝攝）

華昇診斷中心董事長、醫管局前主席胡定旭今日（9日）接受無綫電視節目《講清講楚》時提到，收集得來的樣本送入實驗室時，只會有該樣本及試管上貼有的條碼，不會得知接受檢測者的身份。測試結果呈陽性，會送交政府做病人及接觸者的追蹤，陰性樣本會銷毀，「一啲嘢都唔留」，他強調對實驗室而言，只需要有檢測的樣本及條碼。

對於坊間的質疑，胡定旭稱化驗過程已符合衞生防護中心的標準，若有獨立第三方欲視察流程，他呈開放態度，但若有人以陰謀論看待事件，亦可再質疑獨立第三方的說法，「你選擇唔信都無辦法，我哋好陽光化、公開透明」，又稱相信不論是政府還是檢測機構都希望將所有資料保密。

胡定旭稱，採樣後浸入採樣液已可滅活病毒。（華大基因影片截圖）

採樣後浸入採樣液 病毒已滅活

有意見擔憂，收集、運送及處理樣本過程中有機會令病毒外洩，目前華昇所派發的檢測套裝指示檢測者將拭子浸入採樣液，胡定旭解釋，浸入採樣液已是第一次將病毒滅活，不存在會否傳染予他人，樣本送到實驗室後會再進行第二次滅活，之後再做核酸檢測步驟，過程非常安全。