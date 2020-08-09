政府今起為宿舍外傭檢測　外傭：睡覺都戴口罩　中介促加快批簽證

本地爆發第三波疫情，政府早前已宣佈，會為入住中介宿舍的外傭免費提供新冠病毒檢測。 承辦商今日（9日）起，開始到不同公司派樽。有外傭中介認為，講解清晰流程方便，惟期望當局同時加快審批簽證，有居於宿舍的外傭表示已等待了2個月，認為時間頗長。

承辦商今日（9日）到中環一間外傭中介公司派樽，並進行講解。（盧翊銘攝）

勞工處表示，今日（9日）起為所有入住職業介紹所住宿設施的外傭，安排一次免費的檢測服務。檢測承辦商「Prenetics 」將陸續到有為外傭提供住宿設施的持牌職業介紹所，派發樣本瓶以收集相關外傭的深喉唾液樣本。

香港僱傭代理協會主席、海外僱傭中心公司董事總經理張結民指， 公司有3間宿舍，人數約40多人，今日中午收到70個樣本，晚一點會再分發予宿舍的外傭，認為檢測公司的講解清晰，安排方便。

他指，受疫情影響，入境處允許完約外傭可留更長，但審批簽證仍需一定時間，部分外傭已等了接近2個月，認為一次性測試只是暫時性，期望入境處可加快審批簽證。他又指，在疫症下已加強清潔消毒，亦會勸喻外傭減少外出，在宿舍要戴口罩。

香港僱傭代理協會主席、海外僱傭中心公司董事總經理張結民認為講解清晰，安排方便。（盧翊銘攝）

有外傭待簽證審批近兩個月

外傭Luna等待簽證近兩個月，直言等候時間相當長，但明白現時情況較複雜。她又指，歡迎政府為居於宿舍的外傭進行檢測的決定，認為可令她們更安心。警方早前向12名外傭發出限聚令告票，她表示有所聽聞，但理解決定，認為疫情肆虐，大家應遵守規定。

外傭Luna表示，已等待簽證審批近兩個月。（盧翊銘攝）

有外傭稱睡覺都會戴口罩

外傭Wheng 則等待簽證近一個月，期間在中介公司的宿舍住宿，認為住所環境算好，大家亦會留意社交距離。她又指，為了保障自己，即使是睡覺亦會戴上口罩，「當然不舒服，但為了自身安全亦要做」。她期望，可加快審批簽證，以投入新工作。

外傭Wheng指，為了保障自己，在宿舍即使是睡覺亦會戴上口罩。（盧翊銘攝）

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