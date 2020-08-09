新冠肺炎｜兩宗電梯維修員確診　業界指工作高危籲政府優先檢測

香港第三波新冠肺炎疫情未止，第3623宗確診個案為一名電梯維修工人，他發病前後曾到訪23個不同地方，包括5間酒店。另外，上月底亦曾出現另一宗電梯維修技工確診（第3269宗）。 香港電梯業總工會今（9日）聯同工聯會召開記招，要求政府將電梯業前線外勤人員列入優先檢測行業；全港40間電梯工程承辦商訂立提供足夠防護裝備的統一準；擴大防疫抗疫津貼惠及範圍。

電梯業總工會理事長郭慶桓認為，電梯工人游走各個大廈，密集接觸人群，屬高風險行業。（鄭榕笛攝）

政府早前宣布物色兩家私營機構，為安老院舍、食肆、物業管理員工、的士司機四類高風險群組免費檢測。

電梯業總工會理事長郭慶桓認為，電梯工人游走各個大廈，密集接觸人群，屬高風險行業。他提出兩大訴求，包括為業界提供全面檢測，因為前線工人一旦染疫而不自知，會造成大範圍傳播；為業界防疫抗疫津貼加碼，將千多名學徒及未有工程牌照的助理技術工人納入受資助範圍，以及提供抗疫現金津貼，與清潔及保安人員看齊。

鄧家彪促請機電工程署為全港四十間電梯工程承辦商訂立統一準則，為前線員工提供足夠防護裝備。（鄭榕笛攝）

有前線工五個月僅獲發兩盒口罩

工會理事長謝景華表示，前線電梯工人工時可長達十多小時，每日需要兩至三個口罩。但政府沒有訂明電梯承辦商提供防禦物資的標準，承辦商各施各法，有僱主5個月來僅提供兩盒口罩。

他又指，工人加上會出入高危地區，例如醫院、有確診個案住宅大廈等，有時需要配備防護衣物，為大部份前線工作人員都未有足夠保護物資，「一個站有三、四十個工人，只有兩件防禦衣。」

工聯會鄧家彪指， 港府近日擴大特定群組檢測範圍至郵差、教師、學校職員、酒店及公共交通員工等。因應早前有郵差確診，郵政局員工會安排郵差不會在疫廈上門派信，只入信箱，「但我們的電梯從業員不只要上樓，還要維修電梯，機器也會藏菌。」他促請機電工程署為全港四十間電梯工程承辦商訂立統一準則，為前線員工提供足夠防護裝備。