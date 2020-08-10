逃犯條例｜清潔工以身阻警拘捕被判社服令　控方求改判監遭拒

去年 8月5日全港「三罷」，49歲清潔工何永隆被指在深水埗攔截防暴警長，「以心口擋心口」阻礙警長截查一名15歲少年，以讓對方逃脫。何永隆早前被裁定阻差辦公罪成，被判160小時社會服務令，控方今日在九龍城裁判法院提出刑期覆核，指針對警察的行為十分多，為增加阻嚇性，應改判即時監禁2個月，但遭裁判官拒絕，維持原判。

針對警察行為增加求判監

控方表示，自去年反修例運動開始後，社會出現很多針對警察的行為，而被告何永隆所犯的罪行本身嚴重，須就公眾阻嚇性而合適地放更多比重，固此即時監禁更合適。

因應社會狀態改變應用於日後案件

辯方回應指，若法庭因社會狀況改變而考慮加刑，新的量刑指引是應用於後來的案件；就控方依賴的兩宗阻差辦公罪案例，其中3年前的一宗案，法庭仍判以感化令及社服令。

辯方又稱，被告已曾還押12天，被判的社服令不是輕柔的刑罰，被告在辛勤工作的同時，須用僅餘時間完成社會服務。辯方指，若監禁被告，他則無法繼續履行原有的社會服務以貢獻社會。

官認為本案情節較輕

裁判官黃國輝指出，控方舉出判監2個月的案例，該案已是2002年，該涉案被告阻撓警察調查一宗明顯是非法組織的聚集，且該被告與被調查者認識，惟本案並非此情況。黃官又認為，相對而言本案情節較輕，重新考慮後決定維持原判，並接納辯方的訟費申請，批准索取12000元訟費。

被告希望唔好再嚟

險些就被判監，何永隆在庭外表示，「希望（案件）冇問題，唔好再嚟。」對律師司要求加刑稱「冇意見」，只謂案件擾攘多時謂：「好煩，搞咁耐。」原本正在履行的社服令，他說因疫情緣故而未能如期進行。早前他接受傳媒訪問，透露住深水埗劏房，月入微薄，他今稱因疫情而轉做散工，又因上庭而「一時時返唔到工」，「大家都搵少咗」。

案件編號：KCCC2077/2019