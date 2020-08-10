新冠肺炎｜曾祈殷擔心自行採樣質素參差　建議醫護人員咽拭子採樣

本港第三波新冠肺炎疫情持續，政府日前宣布推出自願性質的普及社區檢測，市民可以免費進行一次檢測，預料最快兩周後開展。食物及衞生局長陳肇始預料有約500萬人參與檢測，指出使用深喉唾液和咽拭子檢測在科學上都各有效用，細節有待敲定。 感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，擔心市民自行使用咽拭子採樣，樣本質素有參差影響準確度，大大降低全民驗測的成效，建議由醫護人員採樣。

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政府日前宣布推出自願性質的普及社區檢測，市民可以免費進行一次檢測，最快兩周後開展。食物及衞生局長陳肇始預料有約500萬人參與檢測，指出使用深喉唾液和咽拭子檢測在科學上都各有效用，細節有待敲定，亦未公布市民自行採樣，還是由醫護人員協助。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷今天（10日）接受一個電台訪問時表示，普及社區檢測計劃一定有正面作用，但他擔心市民自行使用咽拭子採樣，樣本質素有參差，會影響準確度，大大降低全民檢測的成效。

拭子需接觸喉嚨吊鐘和扁桃腺後面

他解釋，醫生觀察喉嚨時用舌壓壓低舌頭，拭子需要接觸喉嚨吊鐘和扁桃腺後面，如果沒有壓低舌頭很難拭子喉嚨深處，有機會錯誤採集口腔或舌頭的分泌，而不是拿咽喉分泌，影響檢測準確度。

他認為，市民沒有受過訓練，未必明白正確的採樣位置，或採集分泌不足。他指出採樣被「撩喉嚨」的過程是很不舒服，有人會很害怕，認為政府要體察市民反應，是否有信心做到自行採樣。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，擔心自行採樣質素參差，建議醫護人員咽拭子採樣。（資料圖片／黃寶瑩攝）

曾祈殷擔心全民檢測計劃花了金錢和人力物力，但採樣程序有參差會浪費試劑。他認為如果政府堅定不移用咽喉拭子檢測，不如由醫護人員採樣，但要考慮執行上的人力物力。

他指出，醫護人員進行每次咽喉拭子採樣過程約10至15秒，連同包裝和封妥容器，核對身分等程序，平均需要3至4分鐘處理一人。他預計，醫護人員每小時最多處理到20人採樣程序，形容是大工程，「大過九月立法會選舉」，應付約500萬市民，比300萬選民還要多。