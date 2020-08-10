新冠肺炎｜孕婦檢測首日無人龍　孕婦：數周後再全民檢測雙重保障

本港新冠肺炎疫情持續，政府於本月7日公布推出「孕婦檢測計劃」，計劃夥拍仁濟醫院，為每位孕婦檢測，以便日後入醫院或求診。 今日（10日）為「孕婦檢測計劃」推出首日，記者到西區社區中心觀察，發現並無出現排隊的情況。有孕婦，指領取樣本瓶的流程暢順，需時約30秒，並打算數周後再參與全民自願檢測，以求雙重保障。

記者今日（10日）到西區社區中心觀察，發現並無出現排隊的情況。（歐嘉樂攝）

記者今日（10日）到「孕婦檢測計劃」11個領取地點之一的西區社區中心觀察，發現並無出現排隊的情況，由早上9時至10時半，僅得3名孕婦及其家人領取樣本瓶。

仁濟醫院職員表示，每日將準備90個咽候拭子樣本套裝派發，由華昇診斷中心提供及檢測，若派發完畢，華昇診斷中心將運送套裝補充。對於計劃首日僅得少量市民領取，職員認為可能與宣傳不足有關。

有市民指，領取樣本瓶的流程暢順，需時約30秒，只需出示覆診卡，並可領取樣本瓶。（歐嘉樂攝）

孕婦指政府宣傳計劃力度不足

不願露面、懷孕7個月的胡女士獨自一人於9時半到達，她直言沒想到無人排隊，指自己從新聞得知消息，但認為的宣傳的力度不足。但她滿意當局的安排，指領取樣本瓶的流程暢順，需時約30秒，只需出示覆診卡，並可領取樣本瓶，而身穿防護衣的職員亦會講解使用方法。

對於檢測方法由過去深喉唾液改為咽拭子，她表示會按照步驟取得樣本，不擔心檢測結果不準確。她續指，孕婦為高風險的群組，計劃能讓她們感到安心。她並打算數周後再參與全民自願檢測，因分娩前仍有機會受感染，以求雙重保障。「政府又話過一排有自願檢測嘛，免費喎，梗係要做多次啦！」