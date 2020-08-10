黎智英被捕｜《蘋果》副社：封鎖範圍大　員工進入需登記個人資料

壹傳媒集團創辦人黎智英涉違反《國安法》，今早（10日）在大宅被警方拘捕。消息指，另有多名壹傳媒集團高層同樣被捕。其後，近200名警員抵達位於將軍澳的壹傳媒大樓搜查，國家安全處高級警司李桂華在大樓門外見記者，稱涉及新聞材料的部門不會去搜查。 《蘋果日報》副社長陳沛敏回覆《香港01》記者查詢時指，警方封鎖線範圍包括政治組、靜態組、財經組等，該等部組同事不能回座位。另外，進入大樓的員工要登記個人資料，陳認為警方的搜查行動無理，稱「我哋係新聞機構嚟。」

今早9時許，大批警員進入壹傳媒，並有警員進入編採部，並翻記者工作位置的文件，有職員質疑他們沒有手令，不可進行搜查，警員着職員向在場高級警司了解。搜查逾1.5小時後，國家安全處高級警司李桂華在大樓門外見記者，強調是次行動中，警方先將手令展示給機構負責人，由於被搜查的是傳媒機構，相信涉新聞材料，「邊啲單位、邊啲部門唔會去搜，例如編採、記者，可能有好大機會有新聞材料，咁我哋就唔會去搜查。」

國家安全處高級警司李桂華見記者時稱，涉及新聞材料的部門不會去搜查。（資料圖片）

《蘋果日報》副社長陳沛敏表示，律師已查看過警方的搜令，提到不能檢取新聞材料，「但好老實講，佢依家有啲範圍封鎖咗，我哋都唔知。」她指，警方的封鎖線範圍大，包括政治組、靜態組、財經組等，佔百多個座位，現時該等部組同事全部不能回座位。



她質疑，「我哋都要identify呢啲喺新聞材料，話俾佢哋聽架嘛，如果佢哋封咗，點identify到呢？個範圍咁大喎，就算你話搜個別被捕人士間房，洗唔洗封到咁大？」

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另外，警員要求進入大樓的員工要登記個人資料，包括身份證、住址、員工編號等，至於有沒有其他日報員工被要求協助調查，她指暫未收到相關消息。



她認為《蘋果日報》屬新聞機構，是次搜查行動無理，且製造「白色恐怖」。她又指，現階段的行動會交予律師決定，其他後續行動需再作研究。



陳沛敏亦在其社交平台簡單回應指，收到很多問候、查詢，強調自身安好，並稱「所有同事會繼續編採工作，新聞繼續發布、報紙明天照常出街」。