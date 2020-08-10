新冠肺炎｜單日再添三老翁離世　其中一人為屯門康和護老中心院友

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醫院管理局今日（10日）公布，有三名確診新冠肺炎男病人於今晨離世。其中86歲男病人為屯門康和護老中心院友，另外兩人分別是85歲、居於筲箕灣明華大廈的男病人，以及94歲、住在屯門兆康苑的老翁。至今共有55名新冠肺炎患者於公立醫院離世。

醫院管理局今日（10日）公布，有兩名確診新冠肺炎男病人於今晨離世，其中一人為屯門康和護老中心院友。（資料圖片／梁鵬威攝）

醫院管理局今日（10日）公布，有兩名確診新冠肺炎男病人於今晨離世。至今累計共有55名新冠肺炎患者死亡。

東區尤德夫人那打素醫院一名住在筲箕灣明華大廈B座的85歲男病人（個案編號3372），上月31日因發燒及肚瀉入院，今日凌晨0時51分離世。

另外，瑪麗醫院一名有長期病患的86歲男病人（個案編號2793），上月28日因發燒及嘔吐入院，今日上午6時41分離世。該名病人為屯門康和護老中心黃金分院院友，該院舍累計共8人死於新冠肺炎。

威爾斯親王醫院下午公布，該院有一名住在屯門兆康苑兆基閣的94歲男病人，即第3122號個案於今早離世。病人本身有長期病患，於7月30日入院接受治療，他當時發燒，情況穏定。病人其後病情持續惡化，至今早11時54分離世。

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