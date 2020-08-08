新冠肺炎｜解讀確診宗數創18日新低　張竹君：仍高於第二波峰頂

本港新冠肺炎疫情近數日回落，連續6天新增確診數字處於100宗以下，降至69宗，為近18日最低。疫情高峰已過？ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，雖然數字有所下降，但仍多於第二波時的高峰期；若近日的確診者活動多，或屬超級傳播者，有可能觸發新一輪感染，她提醒市民不能鬆懈，需保持社交距離，否則疫情反彈，「爆到成千都唔出奇」。 多位專家亦認為疫情略為好轉，但感染源頭不明個案仍多，新增個案數目下降速度不理想，數十宗與過百宗差別不算很大，若出現反彈，就會打回原形，因此認為政府推行的限制措施在下周二期滿時，有必要延長有關措施。

張竹君呼籲市民放假時繼續保持社交距離，也應提醒家傭，在外出時要保持社交距離。 （高仲明攝）

張竹君：一鬆懈爆發至成千都唔出奇

張竹君表示，雖然過去數天確診數字有下跌，但仍屬高水平，多於第二波時的高峰期，她希望已經過了頂峰，但亦需要再觀察疫情變化，因新的確診者發病日期屬近日，當中如果有人活動多，或屬超級傳播者，有機會觸發新一輪感染，「一有鬆懈，隨時可以爆到百幾宗、幾百宗，如果（今天有）60幾宗，一有鬆懈，（爆發至）成千都唔出奇。」

她認為疫情回落，但下降速度慢，「好停滯，（確診數字維持於）百幾個一段時間，而家100宗以下都（維持了）幾日，唔係跌得好快，可能社交距離意識唔太足夠，而且基數大，由百幾宗開始，都會跌得慢。」她認為疫情可以好轉，與隔離、追蹤等工作有關，「但最大功勞係靠社交距離。」今明是周末，她呼籲市民放假時繼續保持社交距離，也應提醒家傭，在外出時要保持社交距離。

第二波疫情單最高65宗

資料顯示，3月中開始出現第二波，主要患者是由歐美返港居民，最高峰期為3月底，其中衞生署在27日公布單日有65宗，為當時疫潮以來單日最高，正是張竹君所指目前仍高於第二波高峰期。爾後確診宗數逐漸回落，但也有出現反彈，至4月20日才首次「雙零」，即既沒有輸入確診個案，也沒有本地感染個案。而今波疫情有過之而無不及，上月30日單日多達149宗，比今日多一倍。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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許樹昌：明日確診數字也不低 梁子超：傳播鏈始終無法截斷

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，疫情略為好轉，但不能靠單日數字作結論，今天仍有40至50宗初步確診，明天確診數字也不會低。

今天67宗本地感染個案中，有30宗屬源頭不明，比率達44%，許樹昌認為比例仍高，政府的限制措施有必要延長。對於今天再有多個工作場所的爆疫個案，他認為私人企業應嚮應政府呼籲，讓文職員工在家工作，而港鐵需大清洗九龍灣車廠。

呼吸系統專科醫生梁子超稱，疫情有改善，是因為社交距離及口罩令等措施有效，但由於追蹤密切接觸者的工作仍不到位，傳播鏈始終無法截斷，建議政府加強於工作場所、有群集式感染的大廈做流行病學調查、追蹤及隔離，「先可以將『無厘頭』傳播斬斷，如果唔係會倒流入社區。」

梁續指，政府的限制措施應維持多兩至三星期，現時個案即時有效繁殖率仍處於0.6左右，理想是下降至0.3至0.5，若屆時確診數字下降至單位數，才算安全穩妥。他直言，疫情下降速度不理想，數十宗與過百宗差別不算很大，若出現反彈，就會打回原形。

許樹昌認為，源頭不明個案比例仍高，政府的限制措施有必要延長。 （資料圖片／盧翊銘攝）

袁國勇：已由高峰下降 社區仍有隱形患者

香港大學微生物學系講座教授袁國勇今早在商台節目表示，疫情在上月17日開始接近高峰，現在開始下降，反映防疫措施開始生效，但社區仍有隱形患者，加上檢測數目不足，預料確診宗數會維持在80多宗，日後疫情發展則要視乎市民能否戴好口罩、避免堂食。