新冠肺炎｜東區醫院老人科K5病房3男病人初確診　疑再現院內爆發

新冠肺炎疫情持續，繼伊利沙伯醫院A6病房後，東區醫院懷疑亦出現院內病房爆發群組。東區醫院一名69歲男病人入住老人科普通病房最少5天後，才被發現確診，同病房的3名男病人於周三接受檢測，當時結果呈陰性，但今天（8日）再次接受檢測，就發現初步確診，其中一人更是同一病房不同病格的病人。東區醫院指，會調查上述4個個案是否有關連。 據了解，涉事的爆疫病房是K5病房，連同上述3名初步確診病人，該病房先後有4名染疫男子入住。

東區醫院老人科K5病房3男病人初步確診，該病房先後有4名確診或初步確診者入住。 （資料圖片）

一患者與另兩患者不同病格

東區醫院表示，該病房病人於8月5日接受病毒測試，當時結果是陰性，但今天院方按既定安排，再為病人進行病毒檢測，最新結果顯示3名住院男病人初步確診，當中70歲及78歲病人屬於早前已被界定的密切接觸者，二人均已於8月5日轉往隔離病房；另一名64歲病人則為同一病房入住不同病格的病人。

院方指，3名病人目前情況穩定，現時正接受隔離治療，院方會調查上述個案是否與早前確診個案有關連。該綜合內科及老人科病房會繼續暫停收症及出院，醫院會繼續密切監察其他病人的健康情況，並與衞生防護中心保持溝通，跟進最新情況。

伊利沙伯醫院A6病房早前出現院內群組爆發，累計7名女病人染病。 (資料圖片)

同病房有38名病人

醫院管理局在本月5日的記者會公布，一名69歲男病人於7月30日因氣促而求醫，被安排入住監察病房，同日的病毒測試結果為陰性，翌日轉到綜合內科及老人科病房，8月4日因情況轉差，再次做病毒測試後，才發現初步確診，他最終確診，是第3782宗個案。醫院翻查紀錄發現，他在監察病房時，曾與第3366宗個案身處同一病格8小時，院方正調查兩宗個案有無關連。

院方調查發現，有9名病人與第3782宗個案入住綜合內科及老人科病房同一病格，被列為密切接觸者，當中有5人已經出院；另外病房內有29名病人並非同一病格，但也接受了檢測，當時所有住院者的檢測結果都是陰性。