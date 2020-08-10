新冠肺炎｜上環安盛外傭宿舍爆疫　兩外傭仍獨留宿舍曾外出買外賣

本港疫情大爆發，再有外傭證實染疫。本港今（10日）日新增69宗個案，其中上環建安商業大廈「安盛僱傭中心」前後累計5名印傭確診。記者現場所見，僱傭中心門外掛有「休息」門牌，但按門鐘後仍有外傭隔著鐵閘應門。據了解，早前有留宿印傭確診後，衛生署已帶走8名同住傭工檢疫，但有兩人未帶走，僅要求她們「交樽」檢測，有人曾離開宿舍外出購買食物。同一大廈的商戶炮轟衛生署辦事不力，憂慮涉事外傭增社區傳播風險。據了解，逗留外傭宿舍的其中一人，已獲通知證實確診。HK01正向衞生署查詢事件。

上環建安商業大廈「安盛僱傭中心」前後累計5名印傭確診。（陳淑霞攝）

「安盛僱傭中心」位於上環建安商業大廈，今日再多4名曾於商廈宿舍入住的印傭確診，前後累計5人染疫。據了解，僱傭中心現址同時是印傭宿舍，單位500多呎，並改建成住宅用途，內含廚廁設施，每逢周末均有不少印傭出入，亦有僱主前往「揀人」，單位內亦有印傭留宿。自首名印傭確診後，物業管理公司已於升降機貼出告示，指法團已聯絡業主，切勿將單位改為住宿用途，以避免大廈疫情加劇。據悉，業主未有聽從勸喻。

據了解，該單位早前約有10名印傭留宿，衛生署人員早前帶走其中8人前往檢疫中心，惟獨留兩人，原因是未有相關資料，「話佢哋冇身分」。根據消息，其中一人簽證將於13號到期。

僱傭中心門外掛有「休息」門牌，但按門鐘後仍有印傭隔著鐵閘應門。（陳淑霞攝）

該兩名印傭繼續於宿舍留宿，早前獲派樽自行檢測，不過仍有外出購買外賣，一度驚動警方。但衛生署稱未有相關指示，結果仍不了了之，大廈管理公司隨後自行要求兩名印傭禁足，盡量留在單位內。業主立案法團得悉大廈有人確診後，已即時派員消毒清潔，亦有大廈商户執走文件離開大廈「避疫」，另有商户不滿衛生署怠慢，未有帶同該兩名印傭檢疫，亦容許她們自行驗樽及下樓交回樣本，擔心會造成社區傳播，「而家全民抗疫，應該all clear至啱(單位內全部人帶走），有乜理由留返佢哋喺度？」據最新消息指，其中一人已獲衞生署通知，證實確診。