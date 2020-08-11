警隊試行「可信媒體」准入封鎖線採訪　記協主席︰製造更多問題

將軍澳工業邨的壹蘋果大樓被警方國家安全處搜查，警方以「無構成威脅」為條件，有以往可出席警方記者會的媒體，不允許傳媒隊伍靠近大樓採訪。警務處處長鄧炳強接受《香港01》專訪時，承認是警隊對採訪安排的新試行措施。 香港記者協會主席楊健興回應表示，業界事前從未聽過有該試行措施，警方單方面試行「不負責任」，當中警方制定「可信」傳媒名單條件，包括不會阻礙警方職務及對警方構成危險，屬於嚴重指控，主觀地附加「可信媒體」為採訪條件，會製造更多問題，質疑與《警察通例》有衝突。

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鄧炳強：公民記者仍可在「橙帶」外採訪

警務處處長鄧炳強接受《香港01》專訪指，警方就現場採訪活動有最新試行措施，指所有公民記者仍可在「橙帶」封鎖線外停留採訪，但警方會另外安排「可信媒體」方可進入封鎖線內範圍採訪，指界定準則是視乎有關媒體過去表現，有無作出一些警方認為並非專業記者的行為，包括是否持平報道、無參與報道以外活動、不會阻礙警務人員工作及對警方構成危險等，重申屬「行動決定」。

記者協會主席楊健興回應鄧炳強的講法，指出業界事前從未聽過有該試行措施，認為警方單方面試行是不負責任，《警察通例》有清楚列明，警方須盡量配合傳媒工作。他指警方未能與業界有共識前，更應就原則問題溝清楚。

記協主席楊健興認為警方單方面試行，不負責任。（羅君豪攝）

楊健興質疑走向發牌制

就警方制定條件列明不會阻礙警方職務等，楊健興指出，對於任何新聞工作者而言都是嚴重指控，正如警方在搜查壹蘋果大樓事件上，在現場劃設兩個採訪區，由警員自行揀選部份傳媒採訪，對不獲進內的媒體是「抹黑」，令警方與傳媒關係惡化，工會亦已多次呼籲警方提供相關證據包括片段等，工會亦希望跟進。

楊健興質疑有關試行措施是走向認可發牌制，主觀地附加採訪條件，只會「製造更多問題」，包括刻意區分「可信媒體」的意思，是否指「不友好、不合作、警方不當是記者傳媒？可以今日話你間媒體不合作，過幾日又到第二間媒體。」