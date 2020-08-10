黎智英被捕｜從記協記者證到媒體具知名度　警連番收緊傳媒定義

壹傳媒創辦人黎智英及今早（10日）以涉嫌違犯《港區國安法》被捕，警方旋即出動約200警力，突擊搜查將軍澳蘋果日報大樓。警方高調搜查傳媒機構引起各界關注，本港及海外多間傳媒機構趕至採訪，不過，警方在現場劃設兩個採訪區，由警員自行揀選部份傳媒到有利位置採訪，聲稱會以本地知名度、規模較大及過往沒阻礙警方執法等原則，包括香港電台、立場新聞、美聯社等一度不獲安排，被質疑自行為傳媒兩字作出新定義。 經歷過去一年社會事件，警方與傳媒關係急轉直下，對傳媒機構的定義逐漸收窄，由以往指示記者須穿黃色背心採訪，今年年初起主動截查，要求出示記者證以證身份，部份更要展示記協記者證，到最近更要求記者提供所屬商業機構登記，甚至即場致電上司證實是受薪員工。

【黎智英被捕】8月10日，警方將多間傳媒排於蘋果大樓之外。（羅君豪攝）

警隊傳媒聯絡隊女警員向現場傳媒表示，會揀選傳媒進入採訪區。（香港電台畫面截圖）

位於將軍工業邨的蘋果日報大樓，今早有大批傳媒到場採訪，警方在現場用封鎖線劃設兩個採訪區，一個位於大樓車閘，一個在大樓對出較遠位置，約中午12時許，警方國安處高級警司李桂華在車閘受訪，不少傳媒在表明代表機構後都無法進入採訪區，當中包括香港電台、立場新聞、美聯社、法新社及路透社等。

原則：規模比較大，無威脅前綫安全

一名警隊傳媒聯絡隊女警員在現場解釋，由於車閘位置空間有限，警方揀選傳媒進入採訪區的原則，是視乎本地知名度、規模比較大，以及在過往警方行動中沒有造成阻礙，或者威脅前綫人員安全，至於為何有相關機構一度不獲安排進入採訪區，則沒有詳盡解釋。

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網媒學生記者須出示商業登記

自去年本港爆發反修例風波後，記協不斷收到傳媒機構反映，在採訪過程中遭到警員阻撓，而警方過往的執法行動，對傳媒及記者的定義變得模糊，難以掌握。警方今年初開始，會在示威現場拉起封鎖線，逐一截查記者身份，起初以有否穿黃色背心區分是否記者，近月起除了要求記者展示身份證及記者證，部份網媒及學生記者會被要求出示記協證。

至上月7.21元朗事件一周年，警方於元朗YOHO MALL截查超過150名穿反光衣人士，警方以非受薪、無商業登記及非政府認可等理由，指多名網媒及學生記者並非獲豁免人士，以違反限聚令票控罰款2,000元。

曾要求記者致電上司證身份

日前（8日）大批傳媒在將軍澳尚德採訪「悼念周梓樂」活動期間，立場新聞一名攝影記者聲稱，在警方截查時已出示記者證和身份證，仍被要求證明是「受薪員工」，指示他致電上司證實記者身份。

元朗7.21一周年遊行。（余俊亮攝）

《警察通例》列明傳媒定義

根據《警察通例》第39章警察與市民和傳播媒介的關係，「傳媒代表」包括持有報館、通訊社、電視台及電台所發出的身分證明文件；香港記者協會會員證或香港攝影記者協會會員證的記者、攝影師及電視台工作人員，現場警員須以互諒互讓的態度，盡量配合傳媒工作；以及不應妨礙傳媒的攝錄工作。