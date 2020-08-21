新冠肺炎｜全城街馬等NGO陷財困　儲備僅夠半年　團體冀眾籌幫助

新冠肺炎疫情持續，香港社會服務聯會早前一項調查發現，有一半受訪非政府機構（NGO）的現金儲備不足以維持半年的營運。 有提供食物援助服務的NGO指，在疫情下基層需求大增，每日至少有數十人致電求助，「未試過有咁多人，連（電話）錄音都爆」，同時面對收入減少，料營運資金僅能應付半年，另外全城街馬基金會亦有類似情況，疫情下籌款活動減八成，開拓網上平台籌款。有見及此，有慈善團體組織牽頭發起眾籌計劃，望為有需要NGO提供資助。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

+ 9 + 8 + 7

食物援助急增：連電話錄音都錄爆



啓愛共融基金有限公司創辦人裁傅雅妮（Elli）指，機構主要負責食物援助、教育等企劃。由於疫情關係，重創各行各業，失業率持續上升，向中心求助的人數更是大增，「未試過有咁多人，連錄音都錄爆」，每日至少有數十人致電，欲申請食物援助。有感基層下對前線服務需要，即使第三波疫情肆虐，員工仍回辦公室辦公，期望可及時處理街坊問題。



然而，傅指今年項目基金競爭大，又只能資助特定項目，今年沒申請到任何資助，又言即使有人捐錢買物資，「但又冇行政費」，故只能「食返以前啲儲備」，營運資金僅能應付半年。

全城街馬基金會籌款活動減八成 改網上平台籌款



全城街馬基金會聯合創辦人梁百行則指，中心近乎8成收入皆靠舉辦大型籌款活動所得。惟在疫情、限聚令下，根本無法舉行比賽，原定今年會舉行的13個活動，僅得1個年初的活動可如期進行。他指，營運NGO的最大成本是租金、員工薪水，雖然機構主力以推廣跑步助弱勢社群，但在疫情的新常態下，強調不是「唔係話唔出嚟就唔使做」，亦有開拓網上課堂，教導基層兒童。



對於如何節流，他指在職員工需要減薪，雖有參加政府推出的保就業計劃，惟亦只能「補返同事少少人工」，慨嘆只求「生存日子可以耐啲」。良師香港（Teach for Hong Kong）創辦人陳君洋認為「有危亦有機」，如機構開始開拓新方式籌款，包括善用網絡，「NGO存在係因為受眾而存在」，機構在新常態下思考如何幫服務對象者。

+ 3 + 2

「香港橋良」望為NGO救急



有慈善團體有見及此，發起眾籌計劃，為NGO進行資助配對計劃。「香港橋良」計劃發起人、陳一心家族慈善基金（CYSFF）執行總監陳敏亮指認為，公眾可按自己經濟能力，將政府現金發放計劃的1萬元捐出。基本會期望，十月下旬可向參與計劃的18間NGO發放最多50萬元的資助。有份協助籌款的American Club Foundation主席莊敬儀亦形容資助如同幫NGO「救急」。



陳一心家族慈善基金成立於2003年，致力於以提高教育水平為重點，為所有人提供獲得學習和發展的機會。作為一個混合型基金會，基金會支持資助項目以及營運基金會發起的特別項目。