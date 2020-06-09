社聯取策誠軒51個單位作過渡性房屋　交信義會營運即日起接受申請

原本屬於港鐵員工宿舍的策誠軒，早前借出並可用作過渡性房屋。單位共185個，當中超過130個將由房協以「暫租住屋」形式出租，其餘51個單位會交由社聯出租及營運。 社聯表示，該批單位定命為「樂活城」項目，51個單位中有37個是兩房，14個是三房單位，單位面積由27平方米至47平方米不等。項目預計可惠及51個家庭及10位年青人。項目已交信義會負責營運，今日起接受申請，截止日期為本月24 日，第一期抽籤結果將於6月26日公佈，預計今年7月作第一期單位編配。單位租約為期兩年，滿約後必須遷出單位，並需自行另覓居所。

「策誠軒」背山面海，住戶可享開揚海景。（李澤彤攝）

基督教香港信義會指出，大埔策誠軒「樂活城」共提供51個單位，當中包括37個兩房，以及14個三房單位，單位面積由27平方米至47平方米不等。

項目預計可惠及51個家庭及10位年青人。單位分為獨立單位或共住單位，獨立單位只供4至6人家庭入住。

6月24日截止申請

信義會表示，申請表遞交日期為今日至本月24 日，第一期抽籤結果將於6月26日公佈，預計今年7月作第一期單位編配。單位租約為期兩年，滿約後必須遷出單位，並需自行另覓居所。

按家庭總收入25%計算租金

信義會表示，社工會按機制為成功抽籤及符合計劃條件的家庭及青年作面試，他們要符合有關入住資格。

租金會按家庭總收入的25%，或綜援租金津貼計算。