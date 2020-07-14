新冠肺炎｜非資助社福機構收入平均減50萬元　社聯指保就業助營運

本港新冠肺炎已持續逾半年，非資助社福機構面臨財政困難。香港社會服務聯會的調查指，相關機構於疫情期間損失收入的中位數為50萬元，有89%被迫縮減及取消服務計劃。社聯行政總裁蔡海偉表示，非資助機構服務逾300萬人次，填補政府服務上的不足，籲政府考慮「保就業計劃」的持續性。

社區發展推動基金計劃幹事陳琬琳（右二）指，獲「滙豐香港社區夥伴計劃」資助，昨日已推出「戶戶餸」服務幫助街坊。（歐陽德浩攝）

香港社會服務聯會今日（14日）公布調查指，於3月至4月收集了110間非政府恆常資助的社福機構，受惠人次中位數為2.8萬人，其服務對象包括基層及弱勢社群、兒童及青少年，復康人士及長者。

調查結果指，受訪機構於去年10月至今年3月收入損失的中位數為50萬元，約26%機構表示服務人數減少6成以上。而疫情對機構運作的影響嚴重，曾經關閉個別服務或取消及暫停活動佔89%、須改變服務模式佔71%、縮減服務時間及日數佔68%。

社福機構轉為上門及網上服務

香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉表示，每年非資助的社福機構累計服務逾300萬人次，填補政府服務上的不足。惟疫情影響下，機構賴以維生的籌款活動暫停或取消、恆常捐款人停止捐款等，服務被迫暫停、縮減，甚至取消。

此外，他指目前不少機構已改變服務模式，例如上門派發日用品及防疫物資，或提供復康服務，亦透過網絡教導對象學習等。他稱，「保就業計劃」能幫助機構維持有限運作，籲政府須考慮資助的持續性。

社聯行政總裁蔡海偉表示，非資助機構服務逾300萬人次，填補政府服務上的不足，籲政府考慮「保就業計劃」的持續性。（歐陽德浩攝）

滙豐擴大資助計劃 將受惠63萬人次

雖然非資助的社福機構面臨營運困難，但有企業因而擴大資助計劃，讓機構能繼續維持服務。社區發展推動基金計劃幹事陳琬琳指，因獲「滙豐香港社區夥伴計劃」資助，昨日已推出「戶戶餸」服務，將培訓東涌的街坊學習製作餸菜包，並提供薪金及餸菜予他們維持生活。受助人士之一的珍姐需撫養兩名就讀中學的兒子，而丈夫於3月起放無薪假，稱計劃能幫助她自力更生，並減少平日買餸的開支。

滙豐指，今年計劃收到較以往多50%申請，考慮到疫情下的需要，加大資助的範圍，並於今日公布有53間非政府資助機構共70個項目受惠。今年並作出調整，每個項目的資助金額上限提高20萬元至最高70萬元，較去年新增15間機構得益，服務人次預料倍增至63萬人。