新冠肺炎｜疫廈全覽　鴻裕大廈A座爆疫13宗　彩虹邨金漢樓一日5宗

本港新冠肺炎第三波疫情持續蔓延，衞生署昨（10日）公布新增69宗確診個案，累計宗數增至4,149宗。衞生防護中心更新確診者住所資料，發現長沙灣鴻裕大廈A座繼續爆疫，新增兩宗確診個案，在過去14日累計宗數增至13宗。 荃灣海天豪苑新增一宗確診，涉及一名一歲女童，被列作與本地個案有流行病學關連，該處早前另有3宗確診個案。此外，黃大仙下邨(二區)龍樂樓及黃大仙彩虹邨金漢樓，單日亦分別增加4宗及5宗確診個案。

深水埗鴻裕大廈在過去14日新增13宗確診個案。（資料圖片 / 張浩維攝）

↓↓長沙灣鴻裕大廈B座上月5日出現一宗確診個案↓↓

+ 5 + 4 + 3

居鴻裕大廈B座護士7月5日確診

長沙灣鴻裕大廈分有A座及B座，7月5日該大廈B座出現首宗確診個案，涉及一名診所護士，翌日衞生署向住戶派發樣本瓶作深喉唾液測試。但是該大廈A座上月底開始亦爆疫，前日有兩名住戶染疫，涉及第4115宗的55歲男子及第4122宗個案的58歲女子。在過去14日，A座已累計出現13宗確診個案，成為疫廈之一。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君早前表示，部分確診者是同層居住，也涉及家庭群組，有可能是環境污染，已派員到A座派發樣本瓶檢測。

荃灣海天豪苑累計4宗

此外，荃灣海天豪苑新增一宗確診個案，涉及一歲女童（第4103宗），該處早前另有三宗確診個案（第3976、4022及4023宗），未知四人是否來自同一家庭。

荃灣海天豪苑新增一宗確診個案，涉及一歲女童。（倪清江攝）

屋邨疫廈疑出現爆發群組

新確診個案中，部分大廈疑似出現群組個案，例如黃大仙下邨(二區)龍樂樓，單日新增4宗確診個案（第4084、4093、4094及4095宗），年齡介乎10歲至54歲，除了第4084宗，其餘三人均被列作與本地個案有流行病學關連。

至於黃大仙彩虹邨金漢樓，單日新增5宗確診個案（第4091、4126、4127、4129及4131），年齡介乎1歲至65歲，全部列作與本地個案有流行病學關連。翻查資料，該大廈最近另有三宗確診個案，累計宗數增至8人。

彩虹邨金漢樓單日新增5宗確診個案。（資料圖片 / 魯嘉裕攝）

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

+ 69 + 68 + 67

葵涌貨櫃碼頭群組增至10人

至於葵涌貨櫃碼頭群組，至今累計染疫人數增至10人，部分早前確診者昨日才被列入該群組。當中一名45歲女子及55歲搬運散工（第2987及3313宗）居於香港仔利東邨東昇樓。新確診的第4090宗58歲男子居於東涌逸東(二)邨謙逸樓，而第4105宗的50歲女子則居於元朗東鎮圍，其他確診者住所則分布在佐敦、屯門、北區及葵涌。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼