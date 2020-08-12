新冠肺炎｜旺角現「藥房末日」　嬰兒奶粉賣50元　店員：清完就閃

本港新冠肺炎疫情持續大半年，旅遊業陷入停滯，零售業大受打擊。旺角西洋菜街及波鞋街以往是自由行的購物天堂，街道上藥房、時裝店、波鞋店林立，然而受疫情影響，約10多間店舖陸續倒閉，周末街道上的人流也不再熙來攘往。 有藥房店員表示，從早上開店至中午僅得數人光顧，猜測老闆打算清貨退租，原價約200元的奶粉減價至50元。波鞋街店員亦指，現時鞋店的銷售手法不尋常，買一送一即變相「蝕住賣」，認為部分鞋店但求清貨後關門大吉。

周末旺角街頭比昔日冷清，新的吉舖不斷陸續湧現，西洋菜街及波鞋街分別有12間及4間吉舖。（歐陽德浩攝）

本港疫情持續，周末旺角街頭比昔日冷清，新的吉舖陸續湧現，西洋菜街及波鞋街分別有約12間及4間吉舖，部份吉舖的前身為時裝店、藥房及連銷藥妝店。有消息指，H&M時裝旗下旺角家樂坊5萬呎旗艦店，月租達900萬元，亦將於約滿後不再續租。而多間店舖已貼上「租約期滿清貨減價」，有藥房在門外放置10、15、20元的特賣貨架，以低價售賣如保濟丸等藥物，更甚者，有原價約200元的奶粉大劈價至50元。而鞋店亦推出「買一送一」的優惠，甚至有散貨場將原價約600元的鞋款減至299元一對。

藥房200元奶粉減至50元 店員︰藥房末日

有藥房店員呆坐在門外等待顧客，即使貨品的價錢誘人，仍無任何市民停下挑選甚至購買。該店員透露，從早上開店至中午，僅得數人光顧，認為近半年的疫情為「藥房末日」，考慮被辭退後將何去何從。他指，旺角店舖的空置率愈來愈高，「個個都捱唔住，連隔離卓悅都執咗啦，咁大集團都收檔，你就知咩環境啦。」

店員續指，現時本港口罩的貨源充足，無論在大街小巷均可買到，市民不再到藥房買口罩。問到奶粉為何減價至50元，他猜測老闆於清貨後打算退租，「你係老闆會唔會蝕每個月蝕幾十萬租？清完貨就閃啦。」

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鞋店人頭湧湧 店員︰買一送一蝕住賣

然而一街之隔的「波鞋街」情況卻截然不同，多間店內有不少市民在揀選球鞋。但有從業20多年的資深店員勸籲記者，不要被表象蒙騙，「你睇下條街有冇揸袋先啦，行街唔一定買嘢㗎。」他稱，目前鞋店的銷售手法不尋常，因一雙球鞋的來貨價，約為原價的6折，買一送一即變相「蝕住賣」。

店員續指，街上最少已有3間鞋店倒閉。「以前波鞋街何來有吉舖？未吉就已經有人頂手，你諗下而家係咩景況。」他亦指，部分鞋店在滿約後，改簽短租合約繼續營業，但求清貨後關門大吉，認為經營模式與10元散貨場相近。他亦透露，他所在的店舖平均日生意額跌至不足1千元，為高峰期的兩成以下，更稱即使1萬元亦不足以應付租金。「波鞋唔係必須品，睇到條街生咁意慘淡，就知香港人消費力去到邊。」