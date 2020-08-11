仇栩欣涉襲警案｜警員稱欲帶仇及另一人到安全地方　卻被推胸口

北角城市花園區議員仇栩欣被指於去年8月11日在北角直播示威期間推防暴警員心口，與另一男學生被控襲警罪。二人否認控罪，案件今（11日）在東區裁判法院開審。警員供稱現場有人謾罵被告，為了對方的安全而截停兩人，帶到一旁勸籲離開，惟兩人先後出手推其胸口。辯方則指涉案錄影根本沒有罵聲，質疑警員是因被拍攝，惱羞成怒而阻止錄影，警員否認。

被告仇栩欣（23歲）案發時為城市花園的社區主任，她與男被告勞澤乾（23歲）各面對一項襲警罪。控罪指，他們於去年8月11日在北角英皇道僑冠大廈外襲擊警員許景耀。

立法會議員鄺俊宇、太古城西區議員趙家賢及藝人阮民安今亦有到庭旁聽。

身兼區議員的女被告仇栩欣被控襲警，立法會議員鄺俊宇、太古城西區議員趙家賢及藝人阮民安今亦有到庭旁聽。(林樂兒攝)

當日北角有紅衣與白衣人爭執

當日以防暴警察身份執勤的警員許景耀（下稱：許）供稱，他從新聞及訓示得知北角富臨皇宮外有身穿紅衣及白衣的人，當中大部份是福建人；有人因政見分歧而起爭執，發生打鬥。許指，到場後目睹圍觀者眾多，令其他市民需要走出馬路，造成危險，故以擴音器呼籲市民盡快離開。

勸兩被告不要拍攝及快些離開

許稱他在商務書店外時行經兩名被告時，看到他們手持手機向他拍攝，兩人其後一直尾隨錄影。由於有市民用粗口謾罵兩人，許為了保障兩名被告的安全，便截停勸兩人不要拍攝並快些離開。

指兩被告突激動大叫

他把兩人帶到僑冠大廈外，惟仇栩欣激動大叫：「走開啦！關你咩事？」並且推其胸口。隨後男被告亦用右手推其胸口，喊道：「唔好行埋嚟！」許因而失平衡後退一步，扭傷腰部。仇再欲出手之際，許便一手按其背脊，一手捉其手臂，仇繼而跌倒被制服。

控方播出仇拍攝的片段，顯示許行經兩人後再折返截停他們，仇問道：「點解唔可以影？」有男聲說：「唔好掂呀嗱！」之後鏡頭被人伸手阻擋。許在庭上解釋，他是伸手帶對方往僑冠大廈。

影片未拍到有人謾罵

辯方引述許的書面證供，指許最初僅指現場約有100人聚集。許同意剛才說法與書面證供有出入，亦認同仇栩欣拍攝的片段不見有人行出馬路或謾罵，但堅稱現場有此情況。

辯方根據錄影，指被告行經被告後，向旁邊的林督察說話，然後才回頭截停兩人。許表示，他從無向林督察提及遭被告拍攝 ，但他相信對方也留意到鏡頭。惟辯方追問下，許改稱曾經指住被告表示他們偷拍。辯方再三詢問後，許又指「大家都有一樣嘅默契（知道被拍攝）」，強調沒有說過偷拍。

官質疑警未制止人群卻處理拍攝的人

裁判官何俊堯質疑，若然有人叫罵，許不去制止他們，反而處理拍攝的兩人？他又指出錄影顯示林督察的第一反應是說出「偷拍」。許回應問題時則「笑笑口」，被裁判官厲聲質問：「而家要你澄清，你喺度笑？有咩咁好笑呀？」許其後解釋只有他與林督察兩人，難以處理謾罵的人群。

許否認惱羞成怒

辯方指出，許當日長時間當值，遭被告拍攝便惱羞成怒，阻止拍攝。許否認道：「當然唔會啦。當值就有當值時嘅態度。」許稱謾罵被告的人身處僑冠大廈附近，裁判官質疑他把被告帶往僑冠大廈，豈不是令被告更接近該些人？許解釋他只是帶他們行往一邊。

審訊下午續。

案件編號：ESCC103/2020