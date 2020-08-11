新冠肺炎｜廣華或有院內傳播多兩確診　初確診護士曾帶病上班

新冠肺炎疫情持續，截至今日（11日）零時單日新增33宗確診個案，以及50多宗初步確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，廣華醫院新增2宗確診個案，以及1宗初步確診個案。 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞補充，涉事初步確診個案為一名護士，於E7外科病房工作，昨日（10日）是最後一天上班。涉事患者早於8月5日開始已有流鼻水，但病徵並不明顯。何婉霞稱，近日較多年輕患者確診、病徵亦不明顯，呼籲市民即使病徵輕微均須求醫。

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廣華醫院新增2名確診患者，個案編號分別為#4164、#4167，同時新增一名初步確診個案，為1名廣華醫院護士。何婉霞稱，該名護士居住的大廈早前有2名確診者，而他工作期間有穿上全套的保護裝備，工作無接觸高風險如插喉程序，食飯亦與同事分開，故廣華醫院現時無病人或職員被列為密切接觸者。而他的太太同樣在醫院工作，則被列為緊密接觸者，將安排她接受隔離檢疫。

何婉霞續指，新確診病人#4167、與早前確診患者#4100，以及初步確診護士，均同在E7病房。被問及廣華醫院是否存在院內傳播，何婉霞表示，醫院將繼續追查數宗個案的關連性，現階段暫未有結論，但不排除其可能性。何認為，社區始終存在多個案及隱性病人，故會監測病人情況並與防護中心緊密聯繫。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，近日較多確診屬年輕個案，呼籲患者即使病徵輕微，亦應盡早求醫。（余俊亮攝）

何婉霞稱，廣華醫院涉及數宗個案，認為事情較複雜，故已請港大微生物學系講座教授袁國勇到醫院視察，以檢視情況並毫感染控制提出意見。同時，亦有計劃為此進行基因排序、病房已做徹底清潔及暫時接收新病人，同事及病人均會接受體溫監察。

北區醫院方面，何婉霞亦指，一名護士為剛入院的病人抽取鼻咽樣本期間，未有戴上面罩，僅戴上N95口罩、眼罩及保護衣，其後該名病人確診。涉事護士雖未被列為密切接觸者，但會接受28日醫學監察，而日前接受檢測，結果呈陰性。

何婉霞重申，近日較多確診個案屬年輕患者，病徵均不明顯，故強調不論是市民或醫護人員，倘有不適，即使是病徵輕微亦應盡早求醫。