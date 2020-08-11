新冠肺炎｜理大獲撥款1800萬元　開展八項針對新冠病毒研究助抗疫

香港理工大學獲食物及衞生局的醫療衞生研究基金撥款逾1,800萬元，開展八項針對新冠病毒病的研究，包括研發手提式的病毒檢測儀器、根據病例的基因建立地理系統發育數據庫，以及研究市民心理創傷等項目。理大表示，期望研究能支援本地抗疫工作，協助制訂抗疫措施，保障公眾健康。

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理大獲食衞局的醫療衞生研究基金撥款逾1,800萬元，開展八項針對新冠病毒病的研究，包括研發手提式的病毒檢測儀器，根據病例基因建立的地理系統發育數據庫，以及研究市民心理創傷等項目。研究涵蓋醫療科技、生物醫學、復康護理及社會科學各不同範疇。理大表示，期望研究能支援本地抗疫工作，協助制訂抗疫措施，保障公眾健康。

理大常務及學務副校長衞炳江表示，食衞局早前批出第二輪5,900萬元的撥款，資助23項由本地大學進行的研究，其中8項是由理大醫療及社會科學院的研究團隊負責，佔第二批總撥款金額逾三成，每個研究項目預計為期一至兩年不等，專門研究疫情的對市民影響。

理大常務及學務副校長衞炳江（中）表示，理大獲食衞局的醫療衞生研究基金撥款逾1,800萬元，開展八項針對新冠病毒病的研究。（理大提供相片）

獲撥款的其中一項研究是開發低成本的手提式基因測試儀器，用作檢測新型冠狀病毒，能即場提供準確結果。手提病毒檢測儀器較傳統實驗室內的體積細小，可以在機場、檢疫中心和診所等地方，對疑似患者進行快速篩查，預料需時約30分鐘就有結果，結果可透過藍芽傳送智能電話和數據中心分析。

負責研發的醫療科技及資訊學系教授兼系主任葉社平表示，儀器優點在於方便在不同地點檢測，不論是經深喉唾液或咽拭子的採集樣本，均可利用儀器檢測，項目涉及270多萬元。

獲撥款的其中一項研究是開發低成本的手提式基因測試儀器，用作檢測新型冠狀病毒，結果可透過藍芽傳送智能電話和數據中心分析。（理大提供相片）

另一項研究是根據本港病例的全基因組測序，建立地理系統發育數據庫，研究病毒在社區傳播有否出現病毒變異。理大團隊會和公立醫院的四個聯網合作，包括九龍東、九龍西，香港東和新界西，採樣範圍覆蓋全港，涉及近300萬元。

負責建立數據庫的醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，病毒在社區爆發，但個案關係不明顯，如果沒有基因數據反映，不知道病毒在哪裡傳播。他以上月疫情爆發為例，在慈雲山和屯門出現群組感染，到底是同一條傳播鏈全港爆發，抑或是分別幾條傳播鏈同時傳播。他說，透過分析傳播鏈可以找到源頭，再以病毒基因測試，可了解是否同一病毒，加上配合患者病發日期等其他資訊，可得知病毒在甚麼地區傳播。

蕭傑恒提到，團隊早前分析26宗本地個案，最近兩個星期再分析了100宗個案，結果是本地有兩個大的病毒變異株，導致大型社區爆發，其中一個相信是來自哈薩克的機組人員，另一個就和菲律賓海員有關。他又說印度海員和英國機師的病毒基因和主要的病例基因相同。

醫療科技及資訊學系教授兼系主任葉社平表示，手提病毒檢測儀器較傳統實驗室內的體積細小，可以在機場、檢疫中心和診所等地方對疑似患者進行快速篩查。（理大提供相片）

除了手提病毒檢測儀器和地理系統發育數據庫，其他研究項目還有研究市民心理創傷、調查公眾遵從防疫措施的情況、探討提高安老院舍員工感染控制培訓效果項目、分析人工智能輔助胸部X光及CT定量、研究公共屋苑排水通風管釋放的霧化（即氣溶膠）分佈特徵，以及為新冠肺炎康復者提供門診和網上復康治療。

8項研究中，為新冠肺炎康復者提供門診和網上復康治療的項目涉款最多，達400多萬元，亦屬於較大型的項目，計劃會進行約一年半。團隊會招募400名半年前染病並已重返社區人士，分別接受不同的門診或遙距網上復康治療。團隊會跟進他們重返社區一年和一年半後的情況，了解他們的復康進展並研究。