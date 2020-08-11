保就業｜第7批資助逾62億元　涉近1.7萬名僱主　至今收346宗舉報

政府早前推出「保就業計劃」，由5月25日起接受申請，至6月14日截止。創新辦表示， 今日（11日）公布的第7批僱主名單，涉及約1.6萬名僱主，發放工資補貼額超過62億，承諾受薪僱員人數約27.7萬，正安排向下一批約7,500名僱主發放約26億的工資補貼。 計劃秘書處又指，截止昨日（10日）共收到346宗舉報，已向勞工處及海關分別轉介了31宗及1宗舉報或投訴個案。至於第二期計劃正在籌備中，詳情將於稍後公布。

第一期工資補貼​已發放432億元



政府發言人表示 ，第7批僱主名單涉約1.69萬名僱主，發放工資補貼額約62.3億萬元，承諾受薪僱員人數約27.7萬，秘書處至今已公布七批約13.7萬領取工資補貼的僱主名單及相關資料。另外，秘書處正安排向下一批約7,500名成功申請僱主發放約26億元工資補貼，承諾受薪僱員人數約11.6萬人。目前已發放的第一期工資補貼合共涉及約432億元，涵蓋接近14.6萬僱主及承諾受薪僱員總人數約187萬。



發言人又指，扣除因不符資格而不獲批補貼的1.8萬名申請者，已完成處理97%合資格僱主申請，並繼續處理最後約4,500份申請，以期盡快完成第一期計劃的審批工作，至於第二期計劃正在籌備中，詳情將於稍後公布。

政府發言人表示 ，第7批僱主名單涉約1.69萬名僱主，發放工資補貼額約62.3億萬元.。（資料圖片）

截止昨日共收到346宗舉報



秘書處又指，截止昨日共收到346宗舉報，主要涉及無理減少員工人數或辭退員工、不適時發放工資或減薪以及疑似公司倒閉或轉換經營者，正積極跟進舉報，由創新辦成立的覆檢小組會檢視每一宗個案的調查報告，完成後會通知舉報人。



至於涉及《僱傭條例》規定或僱傭條件有關勞資糾紛的投訴，如無理解僱、剋扣工資或無理減薪，秘書處會轉介勞工處跟進，至今分別向勞工處及海關轉介了31宗及1宗舉報或投訴個案。此外，秘書處亦向強積金管理局轉介了2宗涉及僱主沒有為僱員作強積金供款的投訴。

秘書處亦將向約3,800名合資格自僱人士發放7,500元一筆過資助，涉及資助額約2,850萬元。計及最新一批批核，合共約9.9萬名自僱人士已收到一筆過資助，涉及約7億4000萬元。