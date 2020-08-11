逃犯條例｜男生認用磚擲凹水炮車　願賠9900元維修費　還柙候判

18歲男學生今年元旦大遊行期間，在灣仔向水炮車擲磚並令車身出現8厘米凹痕，當場被制服，警員並在其背囊內搜出槌子、易燃液體等物品。男學生被控刑事毁壞罪及管有物品意圖損壞財產罪，他今於東區裁判法院認罪，辯方稱他如期完成DSE，將於9月升讀大專，並願意賠償9900元水炮車的維修費。主任裁判官下令將被告還押，以索取感化報告、更生中心報告等。案件於8月25日判刑。

被告陳業云（18歲），被控於今年1月1日在灣仔金聯商業中心外，無合法辯解而損壞屬於香港政府一部車牌為AM9589的人群管理特別用途車。他另被控管有一個載有210毫升環己烷、甲基環己烷及19克蔗糖有機混合物的塑膠瓶、一把美工刀、一個打火機及一個槌子。

願向警方賠償9900元維修費

辯方求情稱，被告無案底，願意向香港警方賠償9900元水炮車的維修費。被告當日在路邊拾起磚頭，一時衝動下就擲出，並被搜出有一瓶易燃液體。被告稱該瓶液體是他人給予的，沒有實際行動打算使用。辯方又遞上由校長、老師、家人及被告撰寫的求情信，指被告是心地善良的孩子。主任裁判官錢禮表示，目前未決定判刑，先索取一系列報告，包括感化報告、社會服務令報告、更生中心報告及教導所報告，下令被告須還押。

水炮車出現8厘米凹痕

控方案情指，當晚近7時，涉案水炮車沿灣仔軒尼詩道向銅鑼灣方向清場，駛至案發地點時，被告跑到水炮車後約3米，並向車尾擲磚，造成水炮車有8厘米凹痕。

案件編號：ESCC 30/2020