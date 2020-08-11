仇栩欣涉襲警案｜辯方指警員曾把仇的臉壓在地上　仇一度唞唔到氣

北角城市花園區議員仇栩欣及其男助理涉襲警案續審，聲稱被推胸口男警接受辯方盤問時，被指他將仇的臉壓在地上及猛力抽頸，令仇一度「唞唔到氣」。警員否認指控，並表示使用了適當的力度㩒地制服，又稱他當時想扶肩協助仇坐起，可能是手部郁動太快而移到頸項。

女被告仇栩欣（23歲）案發時為城市花園的社區主任，她與男被告勞澤乾（23歲）各自面對一項襲警罪。控罪指，他們於去年8月11日在北角英皇道僑冠大廈外襲擊警員許景耀（下稱：事主）。

事主承認曾作撥開動作

代表仇栩欣的資深大律師許紹鼎盤問時指，事主提及他截停被告時，曾作出「撥開」的動作，裁判官何俊堯聞言問他當時撥開什麼。事主回答：「你咁樣可以認為我想撥開佢部電話嘅。」但之後即更正是一時「漏口」說錯，並稱沒有撥開被告手機，只是指示被告行往僑冠大廈。事主又不同意被告沒有向他施襲，又否認曾企圖搶走被告的手機。他亦不同意因被拍攝而惱羞成怒、誣告被告。

被告仇栩欣否認襲警。(林樂兒攝)

曾問被告：你影完未

辯方再播放仇栩欣拍攝的片段，顯示事主曾問：「你影完未啊？」事主強調不是因被錄影才截停被告，重申現場有人用粗口謾罵他們，為保障其安全才將之帶去一旁，勸籲離開。他在盤問下承認當時語調不算勸告，又解釋說：「呢個應該係說話技巧嘅問題。」引起旁聽者訕笑。

仇被壓在地並遭猛力抽頸

辯方再播放新聞片段，指仇栩欣被按在地上被制服後，遭事主將臉壓在地上及猛力抽頸，仇一度拍打事主的手部，並說：「唞唔到氣。」事主表示意識到仇是女性，把她按在地上制服時，有注意使用適中的力度。他不同意曾把仇的臉壓地及箍頸，並稱他想扶肩協助仇坐起，可能是郁動太快而移到頸項。

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證供無提有人用粗口罵被告

代表勞澤乾的大狀則指，事主為了合理化截停及干擾拍攝，其後補錄第二份口供，事主不同意。辯方又謂，兩份供詞均無提及有人用粗口罵被告，且第二份口供只寫道被告拍攝「有可能」令在場者不滿。事主指有人說粗口，不過因被告未有受襲，故寫上「有可能」。他堅稱現場有發生衝突，關心被告安全才截停被告。

審訊明續。

案件編號：ESCC103/2020