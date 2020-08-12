新冠肺炎｜逾半住宿舍外傭難追尋　代理建議放寬以朋友身份暫住

外傭群組有擴散情況，昨日再多一名印傭確診新冠肺炎。僱傭代理協會主席張結民今早接受港台節目《千禧年代》表示，目前有約4000至5000位轉約外傭等候入境處審批新簽證，惟入境處延長約一個月審批，令大批外傭滯留在中介宿舍。張續指，現時中介宿舍入住人數是以往的三至四倍，即使入境處加快簽證，仍未能解決，建議入境處可放寬，容許等候發新簽證的轉工外傭，以「朋友」身份，先入住新僱主家，待批出簽證後再提供服務，以紓緩中介宿舍情況。 勞工署周日起為入住宿舍的外傭檢測，不過，張指，部份俗稱「艇仔」的宿舍，未領有領事館牌照，當局難知悉此類宿舍住址，加上轉職外傭會在不同地方留宿，估計未能能追蹤到約半的外傭位置做檢測，難料檢測措施的最終成效。

早有承辦商到一間中環外傭中介公司派樽，並進行講解。（資料圖片）

昨日再多一位曾入住外傭宿舍的印傭確診，僱傭代理協會主席張結民在節目上表示，轉約的外傭須獲入境處審批新簽證才可獲轉工，惟政府最近延長審批時間，由一般14日改為約一個月，令不少外傭滯留中介宿舍等候，估計約有4000至5000人，是以往2至3倍。他指，以往一間400至600呎的中介宿舍僅7至10人入住，現時卻可達28人，比之前多3至4倍。

張結民認為，即使入境處加快審批簽證，仍未能解決目前宿舍擠迫的問題，建議可以放寬容許等候發新簽證的轉工外傭，以「朋友」身份，先入住新僱主家，待批出簽證後再提供服務，以紓緩中介宿舍情況。張指，除非外傭曾觸犯法例，否則以往轉約外傭的簽證大多可獲批出，不認為對本地僱主較少保障，相信他們會歡迎做法。

勞工署周日起為入住宿舍的外傭檢測，不過，張指，現時有不多於500間僱傭中心獲領事發出牌照，有700間俗稱「艇仔」的僱傭中心則未有申領，部份提供中介宿舍服務。他指，此類「艇仔」中介公司不會主動申報情況，政府亦不知悉這類宿舍住址，料有一半住宿外傭難以追蹤，派發樣本樽做檢測。被問到向外傭檢測的成效，張認為，難斷言無效，惟轉工的外傭會出入不同中介公司找工，亦在不同地方留宿，料檢測只能有時限性，「當時發現無問題，過幾日可能有問題。」