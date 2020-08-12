新冠肺炎｜壽臣山道地盤一工人確診 　工地消毒後已陸續復工

本港新冠肺炎第三波疫情未受控，再有地盤工人確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（12日）表示，一名55歲男患者在南區壽臣山道西一地盤工作。 工程承辦商保華建業集團回覆指，公司在8月9日晚上收到該工地主管匯報，一名分判商工友確診。昨日工地全面停工消毒，今日陸續復工。

張竹君稱，南區壽臣山道一名55歲建築工人確診他的個案編號為4115，未知是否有其他同事已初步確診。（羅君豪攝）

張竹君稱，南區壽臣山道一名55歲建築工人確診他的個案編號為4115，未知是否有其他同事已初步確診。按衞生署資料，該名患者曾到訪深水埗鴻裕大廈 A 座。

工程承辦商保華建業集團回覆指，公司在8月9日晚上收到該工地主管匯報，工地的一名分判商工友確診。

公司按照衞生防護中心指引，已採取一系列相關措施，包括詢問及記錄確診者曾到過的工作地方，以及曾接觸過的工友及同事，列出其密切接觸者的名單，並安排他們即時離開工地，同時按照衞生防護中心指引接受病毒測試。

公司於8月10日將該分判商工作的範圍及休息區圍封，不准其他工友進出。8月11日，工地全面停工，並委託專業清潔公司為整個工地進行徹底清潔及消毒。8月12日，公司已經陸續安排復工，並加強清潔工地的辦公室及各種設施。所有已接受病毒測試的職員，測試結果必須呈陰性才可返回工作崗位；所有進入工地人士必須佩戴防護口罩及進行體溫監測。

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