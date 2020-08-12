新冠肺炎｜聯合及東區醫院護士初步確診　18名一同用膳醫護須隔離

本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情持續，今日（12日）再新增62宗確診個案，另有30多宗初步確診，當中再有醫院醫護人員初步確診。醫院管理局及衞生署今日公布，東區醫院內科、聯合醫院精神科，以及衞生署亦分別有護士初步確診。醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲認為，醫院護士確診個案屬院內感染的機會不高。 另外，威爾斯親王醫院隔離病房的負壓系統，因沙田區電壓驟降而受影響。事發時間為昨日（11日）下午2時45分，受影響範圍包括深切治療部、兒童隔離病房等，當局評估後相信事件感染風險比較低。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

+ 9 + 8 + 7

庾慧玲今日表示，東區醫院內科一名護士初步確診，其最後上班日為8月10通宵更，8月11日早上下班後出現不適，故到急症室求醫，測試後發現初步確診。該名護士於B5病房工作，最近沒有接收確診病人，亦沒有照顧確診病人或要處理高風險程序；根據該護士指，其居住大廈有確診個案。

13位醫護人員與確診護士食飯

該確診護士工作時有戴口罩，沒有病人被列為密切接觸；惟有13位醫護人員與確診護士食過飯，被列為密切接觸，其工作病房停收新症或出院安排。

被問到東區醫院確診護士，與早前該醫院同一病房出現數宗個案是否有關，庾慧玲指今日初步確診護士工作病房與早前數宗個案病房不同，「同事工作病房無確診個案，都有做足衞生，有院內爆發機會相信都唔高。」而目前東區醫院員工正陸續進行測試，但未有結果。她又稱，由於現時出現社區傳播，「同事如住所大廈有確診個案，都會幫同事做返（測試）」。

另外，聯合醫院精神科一名護士今日初步確診，該護士8月10日工作期間因低燒而到醫院急症室求診，測試後初步陽性。確診護士於精神科病房工作，工作期間有穿戴合適個人防護裝備，近期亦沒有接觸確診病人或進行高風險的醫療程序。有關病房亦暫停接收新症及出院安排，病房內20多名病人已接受測試，結果為陰性，當局會安排該確診護士到過的病房的醫護人員進行測試。

庾慧玲又指，曾於病房中採集環境樣本，同樣呈陰性。目前沒有病人被列為密切接觸；有五名醫護人員因曾與確診護士一同用膳，初步列為密切接觸者，會安排檢疫。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，衞生署一名護士初步確診，主要在辦公室工作，沒有接觸公眾及病人，稍後當局會再交代詳情。

此外，威爾斯親王醫院隔離病房的負壓系統，因沙田區電壓驟降而受影響。事發時間為昨日（11日）下午2時45分，受影響範圍包括深切治療部、兒童隔離病房、燒傷中心及骨科負壓系統。受影響負壓系統在半小時後恢復正常，當時深切治療部負壓病房有四名病人，醫護有穿着保護裝備，病房門保持關閉，亦沒有進行任何霧化程序。

當時兒童隔離病房同樣有四名病人，被轉往其他隔離病房留醫，經評估相信事件感染風險比較低。