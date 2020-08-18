新冠肺炎｜梁卓偉：疫情現U形反彈危機　秋冬季「幾肯定」再爆疫

新型冠狀病毒疫高居不下，政府專家顧問團成員、香港大學醫學院院長梁卓偉表示，按八達通出行數據推算，港人出行曾在7月底跌至最低位，但近日各年齡層的出行數字均回升，反映市民出現「抗疫疲勞」，本港疫情面臨「U形反彈」危機，或幾何級數上升，他形容現時是關鍵時刻，港府不宜在現階段放寬防疫措施。 梁卓偉預計，本港秋冬季「幾肯定」出現第4、第5波疫情，屆時每日隨時有數百宗新增確診，呼籲市民一起抗疫，港府則盡快安排葵青貨櫃碼頭員工、待業外傭及的士司機進行病毒檢測，找出隱形患者，並加派人手追蹤接觸者，減少社會傳播鏈。

政府專家顧問團成員、香港大學醫學院院長梁卓偉指，按八達通出行數據估算，港人出行數字曾在7月底跌至最低位，但近日各年齡層的出行數字均回升。（資料圖片／李澤彤攝）

本港確診總數全國僅次湖北

本港累計確診個案增至4,525宗，湖北省累計有68,139宗。梁卓偉接受部分傳媒訪問時指出，本港已成為繼湖北省後，全國確診數字第二高的地區。

梁卓偉指出，根據分析八達通出行數據，港人出行數字曾在7月底跌至最低位，但近日各年齡層的出行數字反彈，認為港人出現抗疫疲勞。加上本港多區有確診個案及傳播鏈，他形容現時是關鍵時刻，港府不宜在現階段放寬防疫措施，應最少待一至兩周，「不可能將措施持續至有疫苗，但假如要放鬆，都要數字到低位、低水平才放鬆」。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

+ 9 + 8 + 7

病毒即時繁殖率下跌緩慢

梁卓偉解釋，今年3月份、第2波疫情時，病毒即時繁殖率只花了4天，便由1跌至約0.6（即1名確診者可傳染其他人的比例，由1人，跌至0.6人），3月尾時病毒即時傳播率用了18日便回落至低於0.1；但第3波疫情卻用了14日才降至0.63，疫情下跌趨勢緩慢，並只反映8月9日情況，有滯後情況。他指目前本港出現「U形反彈」危機，當病毒即時繁殖率回升至1，到時不只是一人傳一人，而是幾何級數上升。

他指必須等到數字真的跌到再低一些，加上即時傳播率真的不是打橫走，而是真的下滑，「確診數字亦低到可能在10多個、甚至少過10個，到時我們才真的可以考慮（放鬆社交距離措施）。」

本地個案的即時有效繁殖率。（香港大學醫學院網頁截圖）

秋冬再爆疫 料每日增數百確診個案

本波疫情有多名染病長者離世，梁卓偉指，本港確診者死亡率由首波的0.6%，升至本波約1.5%，若再有確診者失救，死亡率有機會升至約2%，他形容屬高水平，呼籲港府定期為老人院舍做病毒檢測。

梁卓偉直言，本港秋冬季「幾肯定」出現第4、第5波疫情，屆時本港每日可能有數百宗新增確診。他呼籲港府暫時不考慮放寬防疫措施，並盡快為葵青貨櫃碼頭約8,000名員工、數千名待業外傭及的士司機進行病毒檢測，找出隱形患者；同時加強病毒基因分析，找出爆發源頭、加以控制，而衛生署應增加人手追蹤接觸者。