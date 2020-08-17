新冠肺炎｜機管局：三跑外判保安員確診　索具工被列緊密接觸者

新冠肺炎疫情持續，機管局今日（17日）指出，一名三跑道系統工程的外判商員工，因其家人確診而被列作緊密接觸者。至於原定於今天起上班的三跑道系統工程外判保安員，亦確診新冠肺炎。

機管局表示，三跑有一名索具工的家人確診，因而被列作緊密接觸者，另有一名原定於今天起上班的保安人員確診。 （資料圖片）

索具工家人確診

機管局指出，收到中國建築工程 (香港) 有限公司通知，一名索具工的家人確診。該名索具工的工作，與三跑道系統旅客捷運系統及行李處理系統隧道工程有關，最後上班日為8月15日。他將接受病毒檢測及被安排隔離，而與該員工有接觸的外判商員工亦會接受檢測。有關外判商已清潔及消毒有關範圍。

保安員8月10日曾面試

另外，三跑道系統工程保安外判商智帥（特種安保顧問及項目策劃）有限公司通知，一名原定於今天起上班的保安員確診。

患者曾於8月10日出席面試，與該保安人員有接觸的員工，亦將會接受病毒檢測，並會在家等候結果。有關工作範圍及保安人員乘搭往來工地的小輪已全面清潔及消毒。

此外，因應涉及機管局一名司機的個案，在進行檢測的機管局員工中，除了一名員工仍在等候結果，其他員工的結果均為陰性。

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