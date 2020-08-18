新冠肺炎｜龍威旅運車長初確診　大興花園及科大等8邨巴服務暫停

本港新冠肺炎疫情肆虐，營辦多條居民巴士服務路線的龍威旅運有限公司周一（17日）晚上公布，一名入住隔離中心的車長初步確診，其母親及兩名女兒亦染疫。龍威指該名車長在本月3日至13日期間，曾接載屯門大興花園居民及香港科技大學教職員，相關旅遊巴正進行消毒及暫停使用。 龍威又指，會安排所有車長進行病毒檢測，周二（18日）起旗下8條屯門大興花園、友愛邨居民巴士及科大職員巴士會暫停，直至另行通知。

營辦屯門居民巴士的龍威旅運8月17日表示，一名車長初步確診，公司會暫停服務至另行通知。（龍威旅運fb圖片）

車長母親及兩女兒都確診

龍威旅運有限公司周一晚上在其facebook專頁公布，營運部接獲一位車長通知，由於其母親早前確診新冠肺炎，衞生防護中心在本月14日安排車長及其兩位女兒前往隔離中心隔離。車長兩名女兒今日相繼確診，車長亦初步確診。

龍威旅運依據行車記錄，該名初步確診車長於本月3日至13日期間，曾駕駛多條路，包括早上7時20分，由屯門大興花園至港島區的NR731居民巴士路線、早上8時40分由鑽石山至科技大學路線、下午5時48分科大至大圍路線、晚上7時10分新蒲崗至屯門大興邨的NR76居民巴士路線。龍威強調，該名車長當值期間一直有配戴口罩，公司已即時交專業人士進行徹底清潔及消毒，並即時暫停使用相關車輛。

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安排車長檢測 服務暫停

為保障乘客及各員工安全，龍威旅運旗下之居民巴士服務將於明日（18日）暫停，直至另行通知，當中包括NR74友愛邨至新蒲崗觀塘、NR76大興邨至新蒲崗觀塘、NR730大興花園至火炭、NR731大興花園至香港、NR732大興花園至紅磡、NR737友愛邨至香港、NR739大興邨至香港及NR748大興花園至觀塘。

香港科技大學職員巴士及學生穿梭巴士服務亦會暫停服務，以便安排所有車長進行病毒檢測，以及由專業人士徹底清潔消毒車輛後才會考慮再次提供服務。