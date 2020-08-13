青年涉藏鐳射筆被票控　警員見被告指向紀律部隊宿舍　故特別留意

去年8月5日網民發起「三罷」行動，一名青年在黃大仙紀律部隊宿舍附近被截查時，疑藏有鐳射筆及噴漆等，遭警方票控管有攻擊性武器罪。他否認控罪，案件今（13日）於九龍城裁判法院開審。警員供稱他得知案發前2天，該宿舍的牆身及低層單位曾遭塗鴉及破壞，故見被告指向宿舍時有特別留意。

男被告李俊科（23歲），案發時為學生，被票控於去年8月5日在黃大仙睦鄰街7號遊樂場管有一枝鐳射筆。

被告穿黑上衣戴黑眼鏡

警員張俊輝（譯音）供稱當日以防暴警身份執勤，下午近2時，他與同袍在停泊於睦鄰街遊樂場的警車內候命。他看到被告穿黑色上衣、戴黑色太陽眼鏡及口罩，並背著黑色的大背囊，與兩名女子行行往龍翔道方向。當日附近的黃大仙廣場有獲批不反對通知書的公眾集會，警員指被告行去該處約需10分鐘。

警員張俊輝稱見被告李俊科曾指向黃大仙紀律部隊宿舍。(林樂兒攝)

見被告指向紀律部隊宿舍

警員稱，被告轉身指住黃大仙紀律部隊宿舍，再繼續原本的路線，即朝警車前行，但期間曾卻步。他起疑下與同袍下車截查，並從被告的背囊搜出噴漆、護目鏡、防毒面具等，並有兩支鐳射筆，遂以涉嫌管有工具可作非法用途，拘捕被告。

該宿舍案發前遭襲擊

被問及何以會留意被告指向黃大仙紀律部門宿舍，警員解釋從網上及上級訓示得知，該宿舍在案發前2天「俾啲暴徒襲擊」，牆身及低層單位被塗鴉及破壞。

被告欲換眼鏡看清楚曾被喝止

控方播放警方的搜身片段，可見一名被搜查的女子以手機拍攝但被叫停，有人質疑為何不可拍攝，有警員回應：「做完個搜查先，唔好阻礙工作，好均真㗎。」被告按照要求脫下太陽眼鏡後，欲戴上另一副眼鏡看清搜查過程，但有警員一度喝止。

辯方會爭議鐳射筆可否呈堂

辯方大律師郭憬憲在開庭時指，自今年6月發現數案涉及鐳射筆的案件，反映警方處理有關鐳射筆的證物「好有問題」。他表明會爭議證物可否呈堂，以及控方專家證人的身份。

審訊下午續。

案件編號：KCS502707/2020