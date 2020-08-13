2020年中香港人口為750.9萬　2.2萬單程證人士來港較去年同期跌半

政府統計處今日（13日）公布今年年中人口數字，顯示2020年年中的香港人口為750.9萬人，與2019年年中的數字大致維持不變，惟升幅是近十年來最低。另外，由2019年年中至今年年中，有約2萬港人移民；有2.2萬單程證持有人移入本港，較一年前同期的4.4萬人，大幅下降了50.2%。 當局解釋，單程證持有人移入數字大減，是由於在新型冠狀病毒肺炎疫情下，羅湖管制站自今年2月4日起暫停客運通關服務。

當局解釋，單程證持有人移入數字大減，是由於羅湖管制站自今年2月4日起暫停客運通關服務。（資料圖片）

政府統計處數字顯示，2020年年中的香港人口的臨時數字為7,509,200人，比2019年年中升0.02%，升幅是近十年來最低。2019年年中至2020年年中的人口自然增長（出生減死亡）為600人，其中出生人數為49,500人，死亡人數為48,900人。同期香港居民淨遷移人數（移入減移出）為1,200人，其中22,100人為單程證持有人的移入，20,900人為其他香港居民的淨移出。

另外，2020年年中的總人口中，常住居民佔7,355,800人；而流動居民，即統計時點之前的6個月內，在港逗留最少1個月但少於3個月，則佔153,400人，比一年前同期下跌21.8%。

當局表示，最新的人口數字為「臨時數字」，經修訂的數字會在其後的6個月公布。