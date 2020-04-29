港大研究指武漢人口流動影響全國疫情　深圳患者較預期多

率先在武漢爆發的新型肺炎肆虐全球，香港大學研究團隊運用人口流動數據，預測新型冠狀病毒肺炎傳播的規律，今日（29日）在國際權威學術期刊《自然》刊登研究結果。研究團隊使用由內地一家主要流動電訊商提供的全國人口流動數據，追蹤在2020年1月1日至24日期間，共超過1,100萬人次從武漢或經由武漢轉往至296個地級市的人口流動情況。 研究發現武漢流出的人口數量跟全國各地區新冠肺炎病例數目和地理分佈有直接相連關係，該模型可以從統計學上解釋了新型肺炎在全國分佈96%的情況。深圳、台州和溫州實際確診數目比模型預期高，而杭州和廣州的實際確診人數則較預期低。

研究團隊使用由內地一家主要流動電訊商提供的全國人口流動數據，追蹤在2020年1月1日至24日，即内地農曆新年春運大規模人口流動至武漢封城期間，共超過1,100萬人次從武漢或經由武漢轉往至內地31個省和區的296個地級市的人口流動情況。在研究期間，於武漢停留2小時或以上的所有手機用戶均被追蹤。團隊強調，研究僅使用大數據，並沒有使用任何個人數據，因此不存在隱私問題。

香港大學研究團隊運用人口流動數據，預測新型冠狀病毒肺炎傳播的規律。（資料圖片）

研究團隊將人口流動數據與截至2020年2月19日在內地的確診病例的數量作比較，發現武漢流出的人口數量跟全國各地區新冠肺炎病例數目和地理分佈有直接相連關係。研究人員發現，該模型可以從統計學上解釋了新冠肺炎在全國分佈96%的情況。

團隊成員稱，倘確診病例多於預期病例，顯示社區傳播的風險較高；如預期的病例少於確診病例，則意味著該市的預防措施特別有效，但也有可能該市數據有欠準確，需要進一步關注或調查跟進。港大數據顯示，大部分城市的確診人數與預期相約，深圳、台州和溫州等城市的實際確診數目比模型預期高，而杭州和廣州等城市的實際確診人數則較預期低。

研究團隊表示，此方法只需要人口流動及分佈的資訊，便可作出推算，毋須依賴任何關於病毒如何傳播的假設或知識，也不用擔心數據報告不準確。任何政府和有關部門掌握了上述數據，便可使用來進行快速、準確的風險評估。研究人員正探討將該模型應用於其他國家或地區的可行性，以及進一步研究，把模型擴展應用到存在多個疫情爆發中心的情況。