新生開學網上認識同學、班主任　校長：N班、K1點睇片適應校園？

教育局早前宣布，全港學校可以如期開學，惟暫停所有面授課程。局長楊潤雄又稱不贊成年紀太小的幼稚園學生長期使用電腦學習，建議用勞作、工作紙和閱讀等方式學習。不過，有幼稚園校長認為政策矛盾，年幼的學生很難單憑電子教學跟上原定開學後的課程進度，尤其N班和K1學生更不能用影片適應校園生活。

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國民學校漢師中英文幼稚園的鄭啟然校長認為，在過往半年的停課時間，學校是秉持「停課不停學」的宗旨為學生提供電子教學。「但『開學』的話，就需跟上課程進度，單以電子教學，根本不可能跟足進度學習。」他又指，尤其是需要適應校園生活的N班和K1學生，「是可以用影片介紹校園，但他們又能從影片感受到幾多呢？」

電子教學難以取代面授教學。(gettyimage)

極需家長積極配合

鄭校長又提出，幼稚園生使用遙距教學，無論是影片還是工作紙，也需要有大人陪伴下進行。現時很多家庭是雙職父母，未必能長時期在小朋友身邊輔助。「有家長反映，小朋友玩mon多過看片。」在幼兒身上使用遙距學習是非常困難，鄭校長亦坦言，即使學校找到出路，也必須家長的積極配合。

以他的學校為例，他們會和家長以網上會議的形式發布來年的方針，希望家長配合。而他們亦不用直播的形式，而是每星期上傳影片，功課則是一次發布一個月的份量，減少家長外出的次數。

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小一新生後補適應活動

佛教黃卓菴小學校長許定國亦表示，原本計劃在8月下旬為小一新生舉行迎新活動，包括透過小組遊戲讓小朋友互相認識和熟悉校園設施，以及體驗常規時間表等。但在不能面授的情況下只能取消，改為在網上開學禮、用網絡認識班主任和同學，並用郵寄方式寄送迎新小禮物。

許校長稱，在復課的時候將補回迎新的活動，而他認為在之前的大半年，很多幼稚園也有採用視像教學，因此升上小學後，他們也會沿用影片及遊戲工作紙互相配合的方式教學，讓小朋友逐步適應小學的課業。同時，學校會定期和家長聯絡，了解學生在家學習的情況。

許校長指，歸納上半年的電子教學經驗，低年級和高年級會採取不同的教學策略。在電腦面前難以長時間專心的低年級學生，會以短片為主，由學生按自己的學習需要重複觀看；高年級除了視像教學外，還會按能力分小組進行網上導修，希望加強教師和學生的互動。

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國際英文幼稚園暨幼兒園（St Catherine's International Kindergarten）