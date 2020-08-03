新冠肺炎｜開學不能返學　怎教K1生？　有幼稚園轉訓練家長教子女

受疫情影響，教育局今日宣布新學年中小學及幼稚園如期「開學」，但不能回校接受面授，要繼續在家學習。荃灣商會朱昌幼稚園校長、教聯會副主席林翠玲預計，將為幼稚園學界帶來動盪，甚至有新一波退學潮，考慮到K1學童年紀太輕，無法自行電子學習，該校轉為教育家長，以視像課堂訓練家長說故事及做勞作，讓家長使用學校預備的教材教育子女。 至於小一新生，香港佛教聯合會會屬小學校長會主席、佛教林金殿紀念小學校長吳永雄指，傳統的暑假小一適應班需要取消及新學年電子敎學，皆不利小一新生適應小學生活，故學校只好將實體功課派發給他們，並在開學後維持每周收取實體功課，盡力協助他們適應。

受疫情影響，新學年幼稚園學童仍無法回校上堂。（資料圖片）

復課後才可教小朋友自理能力及禮貌



林翠玲校長表示，過去數月不少家長反映領取材料包後無從入手，故該校將推「家長教育課」，在晚上舉行視像家長課，訓練家長說故事及教子女做勞作。

至於自理能力、禮貌及與人溝通技巧等，她直言需群體、面對面時學習，不能網上教學，料學生在正式復課後需時適應。

至於升小一的K3學生，同樣可能面對適應困難。（資料圖片／鄭子峰攝）

小學校長：視像教學對小一新生不理想

小一新生亦可能面對適應困難。佛教林金殿紀念小學校長吳永雄指，「幼升小」除了環境轉變，教學安排亦有很大差別，如小學各科目老師合計8或9人，且每堂使用不同教科書，對剛升小學的學生有一定挑戰：「K3同學已很久沒上課，又不認識新老師，要以視像開學是十分不理想，單是認人都要一段時間。」

為協助新生適應，吳說，該校暫定將小一家長日轉網上舉行，考慮到原定小一新生暑期適應課程在疫情下需要取消，校方會將適應課程的中英數練習轉為家課，派發給學生在家完成，由於他們未習慣電子形式交功課，故開學後將每周收一次實體功課，協助他們適應。

幼稚園K3畢業生升小一，本身也需要時間適應。（資料圖片）

教育局：今年有6所幼稚園停辦



教育局透露，本年初至今收到6所幼稚園和幼稚園暨幼兒中心確認停辦通知。林翠玲指，經濟差，難料何時可恢復面授開學，令更多家長考慮退學，預計是次宣布將對整個幼稚園界別帶來動蕩，影響較今年2、3月時更甚，最快數天內出現退學潮，當中私立幼稚園將受較大影響。她舉例指，有校長曾在一夜之間接獲逾百名N班生退學；不少私立幼稚園過去半年收入已大減，仍需支付租金及教師薪酬開支，而家長支持、業主是否願意減租、辦學團體支援及儲備將成有關學校「存亡」關鍵。

至於非牟利或資助幼稚園，林翠玲認為亦可能出現退學潮，或者大批家長要求轉半日制。她解釋，政府資助未必能完全覆蓋學費，為減少開支，報讀全日制學生家長或會期望轉讀半日制，由於學校處理應否收雜費措施不一，個別家長若經濟情況不理想，可能會選擇退學，「雜費金額不算多，但每月計都有一定影響，如果家長失業，甚至會選擇自己教。而低年級生退學，將影響學校未來幾年的學生人數及學費收益。」