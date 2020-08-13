好棧特級野山竹笙防腐劑含量超標　食安中心指令下架、停止食用

食環署食物安全中心今日（13日）公布，一個名為「好棧特級野山竹笙（2兩裝）」的預先包裝竹笙樣本的防腐劑二氧化硫含量超出法例標準，樣本的食物標籤亦未有標明添加劑的作用類別及其名稱。 食安中心呼籲，市民應停止食用受影響批次的產品，業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。

一個名為「好棧特級野山竹笙（2兩裝）」的預先包裝竹笙樣本的防腐劑二氧化硫含量超出法例標準。（資料圖片）

食安中心透過恆常的食物監測計劃，從九龍灣一店鋪抽取「好棧特級野山竹笙（2兩裝）」竹笙樣本作檢測。該產品產地來自中國，包裝商為好棧食品有限公司。檢測結果顯示，樣本含百萬分之3690(即3690ppm)的二氧化硫，超出法例標準的百萬分之500(即500ppm)，而該樣本的食物標籤亦未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。

發言人表示，中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關包裝商「好棧食品有限公司」亦按中心指示進行回收。

二氧化硫是一種防腐劑，經常用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。這種防腐劑屬低毒性，可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

產品資料︰ 產品名稱：好棧特級野山竹笙（2兩裝） 產地：中國 包裝商：好棧食品有限公司 淨重：每包75.6克 此日期前最佳︰2021年12月31日

發言人提醒，業界在食物內使用防腐劑須遵照《食物內防腐劑規例》（第132BD章）中的規定。而根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，在本港出售的預先包裝食物如含有超過百萬分之十的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明。違者一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。