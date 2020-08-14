新冠肺炎｜一日半完成亞博運作流程設計　醫護︰將不可能變成可能

疫症來勢洶洶，香港的醫療系統面臨重大挑戰，7月起首度需啟用醫院以外的設施安置確診病人。醫護人員籌備社區隔離及治療設施的抗疫工作爭分奪秒，有份派駐到亞博的顧問護師透露，7月底獲悉要到亞博幫忙時，距離接收病人只有約1日半時間，但尚須設計好入院流程，病人日常生活的安排，以及各部門的運作。最終合眾人之力，終趕及於接收首名病人前半小時前完成，形容「將不可能變成可能」。 有醫護形容，年幼子女曾問到「去機場做咩唔帶埋我？」，也無暇好好解釋。直至透過傳媒報道，拍攝到父親工作時的身影，子女方知道父親的抗疫使命。

+ 11 + 10 + 9

醫管局極速將亞博一號展館，改裝成社區治療設施，並於8月1日啟用，有外媒一度誤會展館是內地支援隊建設。醫管局當時透露，設施是由總辦事處及聯網醫院多個團隊及部門，歷經數星期籌劃建成，令設施能順利啟用。

亞博內的硬件基本準備後，九龍東醫院聯網護理服務科、基督教聯合醫院顧問護師余忠諍是首批進場的70多名醫護之一，他憶述7月30日才得悉需到亞博幫忙，但亞博8月1日中午已要接收首名確診病人，即僅得一日半時間，趕及病人到達前，設計好眼前場館的運作。

由入院流程、病人的日常生活需要，到各醫護部門的運作、感染控制措施等，整個治療設施運作流程設計，是醫護團隊傾合力之作。所有準備工夫最終於8月1日早上約11時半，即首名患者入住前半小時完成。余忠諍形容是「將不可能變成可能」，而部分措施例如出院流程更是「摸着石頭過河」，邢到設施啟用後再思索及調整，余忠諍歸功各聯網醫護的通力合作，才得以事成。

放射師隔日見同一病人 照X光之餘亦安撫病人情緒

亞博社區治療設施內，同時配備藥劑部及放射部門。瑪嘉烈醫院藥劑師周沛儀形容，設施準備時間相當倉促，但物資充足，加上數十人組成的藥劑師團隊，可為病人處方藥物提供適切意見，令醫護更安心。

威爾斯親王醫院放射師屈應沃續指，在亞博及醫院工作的最大分別，是醫院內很少會重覆見到相同的病人，但在亞博的病人隔日需照X光，關係較醫院病人密切。放射師亦不時安撫病人，聆聽患者分享情緒問題，有病人離開亞博時，亦特意到放射部門致謝。

余忠諍表示，粗略計算入住亞博的病人平均要住4日。醫管局總行政經理庾慧玲於昨日（13日）例行記者會透露，亞博由啟用至今共有442位確診患者入住，當中68人因不同原因需轉回醫院繼續治療。

子女不解：「爸爸去機場做咩唔帶埋我？」

亞博治療設施的籌備時間緊迫，余忠諍亦說，自己亦解以向子女解釋工作性質，提到要到機場附近的亞博工作，子女更以為他去旅行，問道「去機場做咩唔帶埋我？」直到有傳媒報道有關亞博的新聞，子女看到父親工作時的畫面，才知道他是參與抗疫工作。他又稱，對上一次到亞博只是觀賞演唱會，從未想過有一天會到亞博照顧病人，家人自然會擔心其安危。

香港眼科醫院醫生陳家裕則指，最初擔憂無人願去亞博，而自己作為醫生有義務去幫忙，故決意請纓加入亞博團隊。

鯉魚門度假村面對自然環境挑戰 三號風球派定杯麵予病人

至於7月24日啟用的首間社區隔離設施、鯉魚門公園度假村的組合屋單位，有逾200名病人入住。東區尤德夫人那打素醫院護士楊霸好稱，自4月起已開始籌備，但鯉魚門度假村面對自然環境的挑戰，因醫護需穿全套保護衣在戶外地方工作，不消數分鐘已汗流浹背，故需特別注意休息環節。

7月31晚，天文台懸掛三號風球訊號，當晚亦有雷暴，醫護預視到強風來襲，亦提早「派定杯麵」，並改以電話與病人聯絡，終順利過渡。

六名受訪的醫護與其他醫護及市民一樣，最期望的是疫情盡快過去，醫護亦可結束在外租酒店的自我隔離生涯。