新冠肺炎｜亞博增1400病床接收輕症患者　當中400病床本周就緒

新冠肺炎第三波疫情未受控，醫院管理局聯網服務總監楊諦岡今日（11日）表示，醫管局將在亞博二號展館增建社區治療設施，增加400張床，將在今周內準備就緒。另外，醫管局亦會在亞博其他展館增建約1,000張病床，以及組裝式負壓病房，預計能在數周內啟用。 楊坦言，即使建成社區治療設施及臨時醫院，也不能保證患者不用等候入院但希望情況能有改善。

由醫管局籌備、策劃、建設的亞博館社區治療設施，於8月1日啟用。（梁鵬威攝）

第三波疫情長者及長期病患者比例增一倍

楊諦岡表示，疫情爆發超過半年，醫管局現在掌握到更多有關新冠病毒的資訊，包括傳播速度、不同年齡患者的死亡率等。他指出，第三波本地疫情的長者及長期病患者確診人數比例明顯上升。在1至6月本地個案當中，只有18%人是60歲以上長者，兩成人是長期病患者。在7月開始，分別有四成及43%患者為長者和長期病患者。楊諦岡稱，他們的病情較為反覆，醫管局會盡量將珍貴的醫院隔離病床資源留給他們。

他續稱，大約兩成患者較年輕，而且病徵輕微，甚至沒有病徵，適合入住亞洲博覽館社區治療設施，以及鯉魚門社區隔離設施。政府將在兩周內推出全民檢測，楊相信全民檢測發現的確診人士大部份都沒有病徵，適合入住這類設施。

楊諦岡坦言，即使建成社區治療設施及臨時醫院，也不能保證患者不用等候入院。（李恩慈攝）

為應對未來或出現的醫院冬季服務高峰期，醫管局將在亞博二號展館增建社區治療設施，增加400張床。二號展館的基本設計與一號展館相同，現在施工進展已「九九十十」，將在今周內已準備就緒。他透露，一號展館的設施均由醫管局內部調配，而二號展館的400張床，以及燈架、櫃子等配套，則由中央贈予香港。

能提供約1900張病床

另外，醫管局亦會在亞博其他展館增建約1,000張病床，以及組裝式負壓病房，預計能在數周內啟用。楊諦岡表示，患者能在組裝式負壓房接受更多檢查甚至急救，冀能加強患者及醫護的服務安全。當這些設施全部啟用，亞博一共能提供約1900張病床。

目前亞博有部份展館被社會福利署租用作檢疫中心，以及被衞生署租用作臨時採樣中心，只剩3號和7號展館空置。楊諦岡未有透露在哪些展館建社區設療設施，又稱未知檢疫及檢測中心是否需要搬遷。

楊諦岡指出，第三波本地疫情的長者及長期病患者確診人數比例明顯上升。（李恩慈攝）

臨時醫院落成時間以月計

政府早前已宣布，將在亞博毗鄰空地興建臨時醫院。楊諦岡表示，有關構思是建立兩層室內設計，內有不同大小的負壓病房，合共提供800至1,000張病床，亦有藥房、抽血及X光檢查室等配套。計劃由發展局率領，楊相信其落成時間以月計，暫時未有時間表。

政府暫無計劃引入內地醫護專才

被問到內地方艙醫院團隊向香港提供了甚麼支援，楊表示，醫管局有留意及參考世界不同地方的經驗，譬如新加坡和意大利，不止是中國內地。內地團隊有透過視像會議及電子訊息，讓本港借鑑其建院流程。至於人手方面，他表示醫管局有內部調配機制，政府暫無計劃引入內地醫護專才。

本港第三波疫情嚴重，一度有百多名患者輪候入院。楊諦岡坦言，即使建成社區治療設施及臨時醫院，也不能保證患者不用等候入院，但希望情況能有改善。