確診餐廳｜增23家食肆有患者到訪　深井地標陳記燒鵝海鮮酒家上榜

第三波新型肺炎疫情持續，衞生署周四（13日）晚更新確診個案行程，再多23間食肆有患者足跡，遍佈全港。 當中一名50歲男子報稱曾到訪深井陳記燒鵝海鮮酒家，也到過觀塘區恒安街1-11號美興樓觀塘雀會，根據網上資料，該處同時是一間餐廳。 另外，一名32歲男子在過去14天，曾到訪4間大快活和1間大家樂。

有確診者曾到訪深井村深井陳記燒鵝海鮮酒家。（Google Map街景圖）

截至周四晚最新公布的確診個案行程，再新增23間食肆有患者足跡，當中包括深井陳記燒鵝海鮮酒家、圓方千両、長沙灣天悅廣場嘉豪酒家、彩鴻酒店Marco's Oyster Bar & Grill、香港科學園Food Lab、粉嶺名都商場海皇粥店。

其中一名50歲男子（第4218宗）曾到訪深井陳記燒鵝海鮮酒家，也有到觀塘區恒安街1-11號美興樓觀塘雀會，根據網上資料，該處同時是一間餐廳。而一名32歲男子（第3778宗）在過去14天，曾到訪4間大快活和1間大家樂，分別是屯門時代廣場、觀塘廣場、南昌薈、翠怡商場的大快活，及屯門時代廣場的大家樂。

有確診者曾到訪多間大快活，圖為屯門時代廣場大快活分店。（屯門時代廣場網站截圖）

有患者曾踏足深灣遊艇會

另外，根據最新資料，一名38歲男子（第4292宗）曾到港鐵九龍灣車廠；一名46歲女子（第3841宗）曾到水務署九龍東區大樓；一名50歲女子（第3741宗）曾到深灣遊艇俱樂部；一名53歲男子（第4198宗）曾到香港科學園16W3期及科學園Food Lab，未知是否在科學園工作。

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