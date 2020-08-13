確診大廈｜患者居所曝光　西半山豫苑上榜　染疫警員居太和邨

新冠肺炎疫情未緩和，衞生防護中心今日（13日）公布新增69宗確診個案，本港累計確診人數增至4,313人。衞生防護中心晚上更新確診者住所資料，多個屋邨繼續爆疫，當中葵涌貨櫃碼頭群組新增一人居於慈正邨正康樓，整個屋邨過去14日染疫人數達12人；而愛民邨建民樓亦增加一宗確診個案，半月間有11名居民確診。 至於位於半山區的豫苑1座，因有居民染疫淪為疫廈；而將軍澳藍塘傲第7座單日亦新增兩宗確診個案。

慈雲山慈正邨有多宗新冠肺炎確診個案。（資料圖片／張浩維攝）

多個屋邨相繼成疫區，慈雲山慈正邨正康樓昨再多一人確診，是第4313宗的69歲男子，他同樣被列入葵涌貨櫃碼頭群組。同一大廈、同樣被列入該群組另有一人在較早前確診，是第4215宗個案的42歲男子，該大廈另有一名62歲男子染疫（第3752宗）。在過去14日，整個慈正邨累計12名居民確診，當中正和樓、正泰樓及正康樓均有3宗或以上個案。

黃埔花園再有人確診

在何文田愛民邨建民樓新增一宗確診，是第4281宗個案的92歲女子，整個愛民邨在過去半月累計11人染疫。在觀塘順利邨，單日新增3宗確診個案，當中兩人居於利富樓，是均被列作本地個案的61歲男子及85歲女子，該大廈早前另有一宗確診個案；以及一名居於利康樓的55歲女子。

至於黃埔花園4期棕櫚苑1座再多一人確診，是第4287宗個案的31歲女子，被列作與本地個案有流行病學關連，同一大廈早前另有兩宗確診個案（第3513及4164宗）。

鴻裕大廈A 座再有居民確診。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

感染群組繼續擴大 遍佈多區

多個感染群組持續擴大，葵涌貨櫃碼頭群組另有一宗確診個案（第4293宗），他是居於粉嶺祥華邨祥德樓的56歲碼頭維修工人；駐守機動部隊（PTU）的23歲男警（第4262宗）居於大埔太和邨翠和樓；62歲衞生署護士（第4270宗）居於元朗錦綉花園荔枝東路；34歲聯合醫院護士（第4271宗）居於牛頭角仁寧大廈；27歲東區醫院護士居於西灣河太安樓。

早前出現多宗確診個案的長沙灣鴻裕大廈A 座，再有一名居民染疫，是第4263宗個案的59歲麵包師傅，他沒有出現病徵。

至於早前確診的40歲印傭（第4159宗）所住的旺角長興大廈9樓，該宿舍負責人的一名家人確診，她是第4264宗的30歲女子，居於旺角鴻禧大廈，被列作與本地個案有流行病學關連。

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