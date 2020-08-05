香港電台是本港唯一的公營廣播機構，回歸後從來都是惹火部門，過去一年《頭條新聞》和《左右紅藍綠》更遭通訊局警告和嚴重警告。 風眼下，香港電台顧問委員會也變成聚光燈下的焦點，做委員和主席前後十年的陳建強，接受《香港01》專訪時承認不習慣。外界認為他是「梁粉」，加入顧委會目的是「陰乾」港台，他一一否認，強調與四任特首都相識，只是與梁振英的曾共事。 對於稱號，陳建強自嘲最想聽到「Chapter Chan」，因為他在位期間只依照《香港電台約章》處事，又透露有批評認為他態度不夠強硬，與三名廣播處長「合作無間」。他與其他委員均十分愛護港台，個人更期望有日港台能夠成為全中國最有公信力的媒體。

陳建強專訪系列：

港台風波｜顧委會陳建強專訪 《頭條新聞》遭警告 處長責無旁貸

港台風波｜顧委會主席陳建強歷三任處長 盼港台成最有公信力傳媒

陳建強接受《香港01》專訪時指，顧委會想港台好，並在大是大非、大時代下走出來擔當使命。（張浩維攝）

曾蔭權2007年檢討港台架構 2009年維持政府部門

曾蔭權任內檢討港台角色，「新聞教父」黃應士領軍的公共廣播服務檢討委員會，2007遞交報告，建議成立新的公共廣播機構，但無提及港台的存廢。最終曾蔭權無採納報告，2009年決定港台維持政府部門的地位，提供公共廣播服務，訂立《香港電台約章》，港台顧問委員會亦在翌年成立。

加入顧問委員會十年 稱不做太上皇

現任主席陳建強是開山成員，服務十年，與三位廣播處長黃華麒、鄧忍光及梁家榮都有交手。港台捲入風波，他粗略點算，過去半年有其名字的報道接近100篇。

顧委員被指是「太上皇」可以掌控港台的節目生死，擔任主席四年的陳建強否認，稱在《約章》下廣播處長才是「揸旗」，顧委會只能夠給意見，「廣播處長對於港台的編輯要作最終的負責」，因此說過梁家榮要為港台被多次警告負責的言論，並非針對他，「完全尊重梁總在業界的江湖地位。」同時，顧委員有考慮製作人員工會、節目顧問團的意見，未曾批評過對方不是。

否認是「梁粉」 曾蔭權委任入顧委會

陳建強與前特首梁振英相熟，疑因「梁粉」身分入主港台。他解釋，個人與四任特首都相識，只是梁振英同為專業人士，也曾一同工作，也曾出席對方的就職禮，「如果大家有這樣的想法，我明白。但我是曾蔭權委任成為顧委員成員。」

他又極力反駁「陰乾」港台的評論，「有無任何證據？絕對不存在」，「『陰乾？』我們不管理財政，人事也不關我們事，我們只是技術顧問。不過在大是大非、大時代下走出來擔當使命。」

陳建強在接受訪問努力做功課，他指10年來將《約章》已經熟讀。（張浩維攝）

《香港電台約章》沒有政治偏向

顧委員內的成員有傳媒學者、律師、會計師、少數族裔等，不是政界人士。本身是牙醫的陳建強指：「我沒有不跟隨《約章》工作，這正正是專業人士的強項。」每次給港台的意見是整個顧委會的共識，他們依理辦事，真正做到中立，也愛護港台，不擔心被人批評是偏向建制，因為《約章》本來就沒有任何政治偏向，目的只是讓港台做得更好，不涉任何政治行為。

顧委員內的成員有傳媒學者、律師、會計師、少數族裔等，陳建強指他們都不是政界人士。（資料圖片 / 高仲明攝）

港台屢遭抨擊，梁家榮決定在來年8月完約後離任。雖然顧委會在傳媒報道中才得悉事件，但大家尊重梁家榮的決定。陳建強未知政府屬意的接任人選，也不會評論未來接任人，強調無論由誰接任，大家也會是「良師益友」，過去顧委會與廣播處長均是「合作無間」，只是風波中才令外界覺得顧委員與梁家榮有不合的地方。

訪問中，陳建強多次重申《香港電台約章》沒有任何政治偏向，故不存在「陰乾」港台的說法。（張浩維攝）

未知會否續任 盼大家記得他叫「Chapter Chan」

對於港台面對《國安法》，社會不穩等的挑戰下，有什麼盼望？陳建強這樣說：「希望未來的香港電台在廣播處長好的領導下， 成為全中國最有公信力的傳媒機構。」

陳建強的任期會在8月31日屆滿，他未知會否獲得續任。但他慨嘆，十年來服務從來不容易，顧委員由最初成立開會遇示威，鄧忍光上任則要走黑色地毯，港台節目內容被批偏頗等，「當然有人覺得我對港台的態度不夠強硬。」大家給他起不同的稱號，他最希望有日會出現「Chapter Chan」，認同他於顧委會依《約章》下的表現。