過去一年社會運動接連發生，港台顧問委員會主席陳建強承認收到不同投訴，例如為何港台鏡頭經常影着警方，有記者不禮貌向政府官員提問，他坦言部份投訴是誤解。 他認為顧問的角色是反映意見，每次與廣播處長梁家榮開會，對方表示會做妥，從沒表示做不到，但《頭條新聞》和《左右紅藍綠》遭通訊局警告及嚴重警告，處長是責無旁貸，要努力找出原因，帶領港台走出困局。 他認為說《頭條新聞》是停播並非事實，只是將檢討節目，期望以後港台節目不再受警告。

陳建強專訪系列：

港台風波｜顧委會陳建強專訪 《頭條新聞》遭警告 處長責無旁貸

港台風波｜顧委會主席陳建強歷三任處長 盼港台成最有公信力傳媒

港台顧問委員會主席陳建強接受《香港01》專訪，強調顧委會只是以事論事，並非針對港台的編採自主。（張浩維攝）

早前《頭條新聞》獲通訊局警告，卻收到3.4萬個讚賞。陳建強覺得讚美是傾向感覺，而投訴或裁決則是客觀的，「約章寫得很清楚，要準確、持平的新聞報道、資訊、觀點及分析；《製作人員守則》也寫道，要準繩真確、不偏不倚」，今次《頭條新聞》所指的內容明顯並非事實，強調顧委會只是以事論事，並非針對港台的編採自主。

外界對《頭條新聞》停播感到可惜，陳建強亦說喜歡看該節目，認為目前是完成一季後作檢討，「我當然希望港台製作多點不同的節目，嬉笑怒罵可以做，但要good taste（品味好）及持平，在事實上再發酵無問題」，並非外界所說的停播，下季是否繼續要看廣播處長的決定。而《頭條新聞》的檢討工作會於9月正式開始。

除了《頭條新聞》和《左右紅藍綠》，分別遭到通訊局的警告和嚴重警告，港台去年至今，在報道反修例示威衝突中，有兩極評價，親建制、親北京人士猛烈批評，但港台的感言提問，亦有不少讚譽。

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投訴涉誤會 或不了解傳媒運作

自認是建制一分子的陳建強，常私下收到兩邊的評價：「林林總總多得很，我們顧問委員會聽到很多不同意見。雖然（聽意見）不是委員會的職責，但我也有向廣播處長及管理層發問，給機會他們解釋。」有部分經了解後，委員會同意部分意見涉「誤會」，「有些說話或節目的確是沒有出現」，相信最後公眾自有公論。

例如外界多次認為港台「偏幫示威者」，陳建強曾遇他人問到「港台為何只影警察？為何只做7.21，不做8.31事件？」他直言部份意見是誤解，或不了解傳媒運作，如《鏗鏘集》除了重組7.21元朗事件外，也有一集是關於8.31太子站的傷者向去。

7.21元朗白衣人無差別襲擊事件，港台《鏗鏘集》曾經進行事件重組。（資料圖片 / 香港01記者攝）

曾討論直播「民間記者會」

陳建強與委員早於去年8月，在顧委會的會議議程加入討論「港台在近日的社會事件中作為公共廣播機構的角色」，盼能夠減低外界對港台的單一看法。他提及，如民間記者會涉及示威者的言論，甚至社會對記者會是否合法等都存懷疑，「是否需要在全程直播讓外界以為港台給平台他們呢？特別是直播節目，我們無法控制（內容）。」

林鄭月娥愛將、特首辦前常秘丁葉燕薇，掌管港台檢討小組。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

林鄭愛將丁葉燕薇 掌港台檢討小組

商經局早前設專責小組檢討港台管治，主任由林鄭月娥愛將、特首辦前常秘丁葉燕薇擔任，目的是讓港台在公共廣播服務上更全面履行《約章》。顧委會同意港台作為公共廣播機構，有責任在爭議性的題目上讓市民看清真實。至於具體應該如何執行，陳建強則指《約章》沒有提及，但未來廣播處長有必要在此下功夫，相信對方會是有能之士，能夠帶領港台前進。

陳建強認為，「無論（投訴）是誤會還是有做得不足，我們均希望管理層重視社會對港台的意見」，重申港台內有機制去處理意見。記者追問，收到的意見全是批評或大多偏向建制派嗎？陳建強不同意，強調港台收到不少讚美，「我們每一封（讚賞）信都放了上網，很透明，但如邱騰華局長所說『讚美及投訴不能夠對沖』，不是有30,000個讚賞，5,000個投訴就不成立，這樣說不過去。」

作為顧委員主席的陳建強這樣總結，「我希望港台在未來日子，不要再受到通訊局的警告或者嚴重警告，嚴重警告對港台來說已經是最高級別。」