新冠肺炎｜建制倡全民檢測呈陰性者獲健康碼　政府：兩個計劃不同

民建聯、經民聯等多個建制派政黨，近日提倡政府推行全民自願檢測時，結果呈陰性者可獲發健康碼，並可容許這些市民去食肆、商場等地方。 不過，政府發言人今天（13日）澄清，普及社區檢測計劃與健康碼是兩個完全不同的計劃，不存在接受檢測人士持陰性檢測結果會獲發健康碼，甚或可在特定時段到指定地方活動。

2月20日，浙江杭州地鐵站進站口樹立的健康碼。健康碼的QRcode實施「綠碼、紅碼、黃碼」三色動態管理，居民憑碼通行。（中新社）

政府發言人表示，普及社區檢測計劃與健康碼是兩個完全不同的計劃，不存在接受檢測人士持陰性檢測結果會獲發健康碼，甚或可在特定時段到指定地方活動。發言人指，健康碼計劃是為準備粵港澳三地通關之用，目前尚未推出。至於全民自願檢測是回應社會多個月來對普及檢測的訴求，透過自願參與模式，為香港市民提供一次免費的病毒檢測服務，希望找出社區隱性患者，盡早診治，讓疫情早日受控。

3月25日，在湖北襄陽市樊城區一個超市入口，市民掃碼後出示湖北健康碼「綠碼」進入。（新華社）

另外，政府發言人又指，普及社區檢測計劃只檢測新冠肺炎病毒，所有檢測均只會在香港進行，檢測樣本亦不會送出香港以外，在完成檢測用途後便會銷毁。發言人強烈譴責有人在網上散播謠言，指檢測樣本會送出境外，刻意歪曲事實，企圖污蔑檢測計劃。

發言人表示，在普及社區檢測計劃下，檢測樣本與登記個人資料會分開處理，所以完全不涉私隱問題，「樣本瓶不會標示任何個人資料，檢測機構只知樣本瓶序號而並不知悉樣本屬何人。」另外，發言人表示，自願參與檢測的市民提供的個人資料會加密儲存在政府數據中心的伺服器內，供衞生署或其他相關部門作防疫用途，並且必須符合《個人資料（私隱）條例》（第486章）的規定，不會傳送至境外。所有個人資料與檢測結果會於計劃完成後一個月內刪除。